Футбол

Весино пропустит оставшуюся часть Кубка АмерикиЕвро-футбол.ру 14:12

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Федерация футбола Уругвая сообщила, что полузащитник пропустит оставшуюся часть Кубка Америки. В минувшем сезоне Весино сыграл в 30 встречах Серии А, отметившись тремя голами и одной голевой передачей.
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