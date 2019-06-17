Футбол

Весино пропустит оставшуюся часть Кубка АмерикиЕвро-футбол.ру вчера в 14:12

Федерация футбола Уругвая сообщила, что полузащитник пропустит оставшуюся часть Кубка Америки. В минувшем сезоне Весино сыграл в 30 встречах Серии А, отметившись тремя голами и одной голевой передачей.
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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