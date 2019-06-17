Футбол
Весино пропустит оставшуюся часть Кубка АмерикиЕвро-футбол.ру вчера в 14:12
Федерация футбола Уругвая сообщила, что полузащитник пропустит оставшуюся часть Кубка Америки. В минувшем сезоне Весино сыграл в 30 встречах Серии А, отметившись тремя голами и одной голевой передачей.
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Футбол
Терри может возглавить «Дерби Каунти», если Лэмпард уйдет в «Челси»
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Полицейские раскрыли кражу икон из подмосковного храма
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У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
Экономика
Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива
Жалоба на банкротящийся завод Антипинский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России НПЗ, столкнулся с угрозой потерять три лицензии на добычу нефти на Воронцовском, Гремяческом и Могутовском месторождениях Бузулукского бора, расположенных в Оренбургской и Самарской областях, с общими запасами 50 млн т, которые выиграл на конкурсе в 2015 году, обойдя крупные нефтяные холдинги.
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Huawei обновит до Android 10 сразу 11 смартфонов
Производитель решил обновить сразу 11 моделей смартфонов из четырех линеек: P30, Mate 20, P Smart и P20.
Обновлено вчера в 16:46
Футбол
Сычев сообщил, когда официально объявит о завершении карьеры
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
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Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших землевладельцев России
Рейтинг крупнейших латифундистов страны составил журнал Forbes.
Обновлено в 02:24
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Названы самые популярные профессии у абитуриентов в 2019 году
Проведенное сервисом по поиску высокооплачиваемой работы Superjob исследование показало, какие направления подготовки выбирают российские выпускники в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:30
Кино
«Мстители: Финал» стал лучшим фильмом на MTV Movie & TV Awards
Фильм «Мстители: Финал» признали лучшим фильмом года на MTV Movie & TV Awards, картина также получила призы в номинациях «Лучший герой» (Тони Старк) и «Лучший злодей» (Танос).
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России
В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие
Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительно 1000 американских военнослужащих.
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Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда
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Число пострадавших при стрельбе в Торонто выросло до четырех
Обновлено вчера в 18:53
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«Уралкинофест» закрыли из-за отсутствия финансирования
В Екатеринбурге из-за отсутствия финансирования закрылся «Уралкинофест», сообщил на своей странице в Facebook журналист Валерий Кичин.
Обновлено вчера в 23:53
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Названы города с наибольшим числом невест
Аналитики сервиса для размещения объявлений "Авито" назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж.
Обновлено в 01:38
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Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Обновлено вчера в 19:51
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Из Чемодановки уехали все цыгане
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Обновлено вчера в 12:31
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
Обновлено вчера в 22:42
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
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Обновлено в 02:27
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Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Экономика
ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн
Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено вчера в 14:36
Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06