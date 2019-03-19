Политика
Весенние отставки региональных глав начались с ЧелябинскаКоммерсантъ вчера в 16:37
Валентина Матвиенко сообщила, что губернаторский «звездопад» завершится к середине апреля Во вторник, 19 марта, Владимир Путин принял отставку челябинского губернатора Бориса Дубровского. Врио главы региона президент назначил первого замминистра энергетики Алексея Текслера.
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Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Бориса Дубровского. Исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПравда УрФО вчера в 11:21
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Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.
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Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе
Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.
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Жозе Моуринью: «Хочу вернуться к работе в июне»
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Умер работавший с Оззи Осборном гитарист Берни Торме
Обновлено в 02:45
Финансы
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Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
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Авто
Опубликована дата выхода рестайлинговой LADA Vesta FL
Вчера портал Drom.ru опубликовал план производства «Весты» на 2019 год, исходя из которого стала известна предположительная дата выхода обновленной LADA Vesta FL.
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Экс-чиновника правительства Хабаровского края обвинили в мошенничестве
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Ксения Собчак вышла в свет с новым мужчиной
Ксения Собчак уже не скрывает на публике своих отношений с Константином Богомоловым, однако пока что отказывается выходить с ним на красную дорожку.
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Спорт
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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
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МВД прояснило слухи об убийстве и избиении мигрантов в Якутии
В Якутии МВД опровергло информацию об убийстве и избиении мигрантов в регионе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:05
Футбол
Дани Алвес договорился о продлении контракта с «ПСЖ»
Сегодня же, по информации журналиста ESPN Джонатана Джонсона, выяснилось, что Алвес на самом деле договорился с парижанами о новом контракте.
Обновлено вчера в 17:11
Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Премьер Австралии вызовет посла Турции из-за заявления Эрдогана
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о намерении вызвать посла Турции, поскольку находит оскорбительным заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное после теракта в мечетях Новой Зеландии.
Обновлено вчера в 20:34
Общество
Росстат выявил связь между бедностью и одиночеством россиян
В Росстате выявили, что среди россиян с низким уровнем дохода доля одиноких существенно выше.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
В России планируют реализовать проект «криогенной авиации»
Ученые долгое время вели работу над созданием гибридной установки для российской авиации, которая позволила бы истребителю летать в штатном режиме, а при необходимости выходить в ближний космос, а такая задача под силу лишь силовым установка, работающим на криогенном топливе.
Обновлено вчера в 16:01
Экономика
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Компания ухудшила прогноз прибыли на текущий фингод до $11,95-13,1 на акцию с ожидавшихся ранее $12,65-13,4 на акцию.
Обновлено в 03:18
Авто
Кроссовер Mercedes-Benz GLC Coupe получил новые двигатели
Паркетник Mercedes-Benz GLC Coupe обновился вслед за обычным GLC и по той же схеме.
Обновлено в 03:04
Экономика
Владелец «Пятерочек» сократил чистую прибыль почти на 9% за год
Чистая прибыль крупнейшего в стране продовольственного ритейлера X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") за 2018 г. сократилась на 8,8% год к году до 28,6 млрд руб. при росте выручки на 18,3% до 1,53 трлн руб. Ритейлер раскрыл результаты по МСФО.
Обновлено в 03:14
Общество
Финляндия стала самой счастливой страной мира
В итоговый список вошли 156 стран. Второе место по уровню счастья после Финляндии заняла Норвегия, на третьем месте - Дания.
Обновлено в 01:55
Политика
Строители соединили морскую и наземную части «Турецкого потока»
В Турции сварен завершающий стык морской и прибрежной частей газопровода "Турецкий поток", говорится в сообщении оператора проекта — South Stream Transport B.V. Как отмечается в сообщении, это "символизирует завершение всего комплекса работ по созданию газопроводной системы в Черном море".
Обновлено вчера в 07:34
Кино
Марлен Хуциев будет похоронен на Новодевичьем кладбище
Похороны известного кинорежиссёра, народного артиста СССР Марлена Хуциева, который умер 19 марта. состояться в Новодевичьем кладбище, Москва.
Обновлено вчера в 10:02
Финансы
Тенге упал к доллару на фоне отставки президента Казахстана
На фоне ухода президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в отставку наблюдается падение тенге к американскому доллару, свидетельствуют данные сервиса Investing.com.
Обновлено в 02:23
Религия
Строительство храма на площади у Драмтеатра обойдется в 3,5 миллиарда рублей
Строительство храма Святой Екатерины, который планируют возвести на площади у Драмтеатра, и благоустройство прилегающей территории обойдется в 3,5 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
В Приморье двух учителей уволили из-за конфликта с восьмиклассником
В Приморье двух учителей уволили после конфликта с восьмиклассником, сообщает администрация город Артем.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
Шойгу передал Асаду послание Путина
Глава Минобороны Сергей Шойгу 19 марта совершил по поручению президента РФ Владимира Путина рабочую поездку в Сирию, где передал президенту Сирии Башару Асаду послание от главы российского государства.
Обновлено вчера в 13:15
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Кузнецова предложила дать Минстрою полномочия по жилью для сирот
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с губернатором Забайкалья Александром Осиповым предложила передать полномочия по решению жилищных проблем детей-сирот в министерство строительства РФ.
Обновлено в 02:33