Происшествия

Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океанеРБК 06:18

24 марта стало известно, что Конюхов в Тихом океане пережил 12-балльный шторм. Это произошло впервые за все его переходы через Атлантический, Тихий и Южный океаны. В 2018–2020 годах Конюхов совершает одиночный кругосветный переход на весельной лодке в Южном полушарии.
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Федор Конюхов
Путешественник
Советский и российский путешественник, писатель, художник, священник Украинской православной церкви (Московского патриархата). Совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз на вёсельной лодке.
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