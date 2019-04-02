Происшествия
Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океанеРБК 06:18
24 марта стало известно, что Конюхов в Тихом океане пережил 12-балльный шторм. Это произошло впервые за все его переходы через Атлантический, Тихий и Южный океаны. В 2018–2020 годах Конюхов совершает одиночный кругосветный переход на весельной лодке в Южном полушарии.
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