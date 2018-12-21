Футбол

Верят в Жозе: Какие топ-клубы готовы подписать Моуринью
Российская газета
07:06

"Реал" Клуб, о котором СМИ заговорили сразу после увольнения Моу из "МЮ". В самом "Реале" из тех, с кем не ладил тренер в период работы с 2010 по 2013 год, остался только защитник Серхио Рамос.
Российская газета07:06

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Рамос: «Моуринью нет в „Реале“ уже 5 лет, а вы все еще спрашиваете про него»

Eurosport.ru13:31

Рамос: «Реал» без Моуринью уже пять лет, а вы до сих пор говорите о нём

Чемпионат11:59

Рамос - о Моуринью: «Его уже пять лет нет в „Реале“, а вы все еще о нем говорите»

Спорт-Экспресс11:25

Рамос – журналистам: «Моуринью нет в „Реале“ уже пять лет, а вы до сих пор говорите о нем»

Бомбардир.ру10:59

«Мы должны уважать Солари». Рамос — о возможном возвращении Моуринью в «Реал»

Sport24.ru10:56

Серхио Рамос: «Моуринью нет в „Реале“ уже пять лет, а вы продолжаете о нем говорить»

Sports.ru08:59

Верят в Жозе: Какие топ-клубы готовы подписать Моуринью

Российская газета07:06
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Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
Футбол

Глушаков рассказал Малахову о конфликте с женой

Обновлено в 08:02
Футбол

Фарфан стал лучшим игроком «Локомотива» в декабре

Болельщики выбрали полузащитника Джефферсона Фарфана лучшим игроком «Локомотива» в декабре.
Обновлено в 15:03
Футбол

«Ростову» запретили регистрировать новичков

Палата по разрешению споров РФС частично удовлетворила заявление защитника Евгения Макеева в отношении "Ростова".
Обновлено в 10:43
Футбол

Боккетти не покинет «Спартак» зимой

Андреа Д’Амико, официальный представитель защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, прокомментировал слухи о том, что футболист может зимой покинуть столичный клуб.
Обновлено в 09:13
Футбол

Коллинз разорвал контракт с «Астон Виллой» через час после подписания

Отмечается, что сразу после подписания контракта, Коллинз отправился на тренировку, во время которой получил травму икроножной мышцы.
Обновлено в 14:28
Футбол

«Челси» может приобрести Игуаина

Обновлено вчера в 23:01
Футбол

«ПСЖ» отпустил Неймара в досрочный отпуск

Форвард "ПСЖ" Неймар уже проводит отпуск в Бразилии и вернется во Францию только в январе, рапортует L'Equipe.
Обновлено в 03:10
Футбол

Каррагер: «Почеттино стоит возглавить МЮ, если ему предложат контракт»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино должен возглавить «Манчестер Юнайтед», если ему поступит соответствующее предложение.
Обновлено в 09:27
Футбол

Рой Кин: «Футболисты „МЮ“ бросили Моуринью под автобус»

Фигурально выражаясь, игрокам сошло с рук убийство. Они спрятались за тренером, бросив его под автобус.
Обновлено в 10:52
Футбол

Матчи ЧМ-2018 посмотрело более половины населения Земли

Согласно отчёту, все матчи чемпионата суммарно посмотрело 3,572 млрд человек. Как отмечает сайт ФИФА, это более половины населения планеты.
Обновлено в 04:50
Футбол

Из «Рубина» ушли главный врач команды и физиотерапевт

«Рубин» объявил об уходе из клуба главного врача основной команды Ивана Цынпеу и физиотерапевта Рене Сантаны в связи с завершением сроков контрактов.
Обновлено в 10:46
Футбол

Арсен Венгер: «Эмери блестяще справляется со своей работой»

Обновлено в 09:51
Происшествия

Промес задержан за вождение в нетрезвом виде

Нападающий «Севильи» Квинси Промес, ранее выступавший за «Спартак», был задержан за вождение в нетрезвом виде, сообщает El diario de Sevilla.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол

Газинский получил премию «Спортсмен Кубани»

Обновлено в 06:21
Футбол

«Локомотив» выплатит Штоффельсхаусу три зарплаты в случае расторжения контракта

«Локомотив» и спортивный директор клуба Эрик Штоффельсхаус начали переговоры по расторжению контракта, сообщает Sport24.ru.
Обновлено в 13:50
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, играющий на позиции центрального защитника. Капитан футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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