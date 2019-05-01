Футбол

Вертонген рассказал о состоянии здоровья после матча с «Аяксом»Sport24.ru вчера в 23:10

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Аяксом» сообщил, что с ним все в порядке. Встреча состоялась 30 апреля в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу амстердамцев. Единственный гол на 15-й минуте забил Донни ван де Бек.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ян Вертонген прошел предварительное обследование на предмет сотрясения мозга

Матч ТВвчера в 23:29

Ян Вертонген прошел предварительное обследование на предмет сотрясения мозга

Sportbox.RUвчера в 23:29

Вертонген после игры с «Аяксом» сообщил, что с ним все в порядке

Sports.ruвчера в 17:55

«Тоттенхэм» — «Аякс»: Вертонген заменён из-за травмы

Чемпионатвчера в 15:59

Вертонген получил травму

Soccer.ruвчера в 15:57

Вертонген сообщил, что у него нет сотрясения и переломов

Бомбардир.рувчера в 18:37

Вертонген рассказал о состоянии здоровья после матча с «Аяксом»

Sport24.ruвчера в 23:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:55, Ашберн
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей

Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Обновлено в 00:09
Политика

Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы

Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу CNN сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планировал уехать из страны во вторник утром, но властям России удалось его уговорить не делать этого.
Обновлено вчера в 18:12
Политика

Новый император Японии Нарухито вступил на престол

В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Общество

В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод

Источники рассказали, что сотрудников находящегося в Курской области завода ОАО "Авиаавтоматика" привлекли к голосованию за дочь Алсу Микеллу Абрамову в финале детского "Голоса".
Обновлено вчера в 13:29
Транспорт

Центр Екатеринбурга перекроют ради первомайской демонстрации

Центральные улицы Екатеринбурга традиционно перекроют на время первомайской демонстрации.
Обновлено вчера в 02:08
Транспорт

В ГИБДД появятся «черные списки» водителей

В ГИБДД предложили составлять так называемые «черные списки» водителей, которые находятся на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах и не имеют права садиться за руль.
Обновлено вчера в 06:00
Шоу-бизнес

В преддверии 50-летия Анжелика Варум пооткровенничала про пластические операции

Обновлено вчера в 15:51
Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 14:32
Общество

Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав

Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес

Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова

Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 12:07
Энергетика

Белоруссия полностью остановила прием российской нефти

Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
Обновлено вчера в 07:42
Общество

Жизнь россиян изменится с 1 мая

Россиян ждут очередные изменения с 1 мая.
Обновлено 29 апреля в 08:54
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 09:18
Политика

Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Обновлено вчера в 16:39
Политика

Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США

Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол

Банк ВТБ купил ФК «Динамо» за рубль

Обновлено вчера в 14:34
Политика

В Милане госпитализировали экс-премьера Италии Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в больницу миланского пригорода Сеграте.
Обновлено вчера в 06:16
Общество

Осипов возглавил шествие профсоюзов 1 мая в Чите

Рядом с Осиповым во главе колонны прошли председатель краевой федерации профсоюзов Зоя Прохорова, уполномоченный по защите прав предпринимателей края Виктория Бессонова, спикер регионального заксобрания Игорь Лиханов, сенаторы Баир Жамсуев и Сергей Михайлов.
Обновлено вчера в 21:41
Интернет

Цукерберг показал миру новый дизайн Facebook

Обновлено вчера в 16:06
Театры

Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера

Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено вчера в 16:12
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Политика

FT: Трамп смягчил позицию на переговорах с Китаем

Президент США Дональд Трамп смягчил позицию на торговых переговорах с Китаем ради заключения сделки. Об этом сообщает The Financial Times.
Обновлено вчера в 22:51
Политика

На Украине заявили о разрушительном влиянии вышиванок на экономику

Политика украинизации вызывает отторжение юго-востока страны и разрушает промышленность, заявил политолог и бывший украинский дипломат Олег Волошин в статье для издания «Главред».
Обновлено в 00:35
Происшествия

Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Забайкалье

Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Акша Забайкальского края, сообщается в среду на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:19
Политика

Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено вчера в 05:27
Политика

В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР

В городе Новошахтинск Ростовской области в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено 29 апреля в 06:14
Авто

Toyota посвятила спецверсию GT86 горной дороге в Японии

Новинку посвятили горной дороге Hakone Turnpike в Японии, которая считается одной из лучших драйверских трасс в мире.
Обновлено вчера в 08:32
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Политика

Саакашвили ответил на слова Путина о своем гражданстве

Обновлено 29 апреля в 10:50
Общество

В Чечне стартовал массовый конный поход во главе с Кадыровым

Ожидается, что участие в нем примут больше 1300 всадников со всего Кавказа Больше 1300 всадников из Чечни и ближайших регионов отправятся во вторник в поход по склонам Терского хребта, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Обновлено вчера в 06:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ян Вертонген
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, защитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Бельгии. Рекордсмен сборной Бельгии по количеству сыгранных матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тоби Алдервейрелд
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, центральный защитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Бельгии. Участник двух чемпионатов мира и чемпионата Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное