Футбол

Вертонген рассказал о состоянии здоровья после матча с «Аяксом»Sport24.ru вчера в 23:10

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Аяксом» сообщил, что с ним все в порядке. Встреча состоялась 30 апреля в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу амстердамцев. Единственный гол на 15-й минуте забил Донни ван де Бек.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ян Вертонген прошел предварительное обследование на предмет сотрясения мозга

Sportbox.RUвчера в 23:29

Вертонген из-за травмы не смог продолжить матч с «Аяксом»

Евро-футбол.рувчера в 15:49

Вертонген рассказал о состоянии здоровья после матча с «Аяксом»

Sport24.ruвчера в 23:10

СМИ: обследование не выявило сотрясения мозга у футболиста «Тоттенхэма» Вертонгена

ТАССвчера в 20:04

Вертонген получил травму

Soccer.ruвчера в 15:57

Ян Вертонген прошел предварительное обследование на предмет сотрясения мозга

Матч ТВвчера в 23:29

Вертонген после игры с «Аяксом» сообщил, что с ним все в порядке

Sports.ruвчера в 17:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:58, Ашберн
Политика

Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Театры

Сухоруков объяснил отмену спектаклей

Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Политика

Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией

Обновлено вчера в 10:38
Политика

США запретили своим авиакомпаниям низкие полеты над Венесуэлой

Федеральное управление гражданской авиации США ввело запрет для американских авиакомпаний проводить полеты над Венесуэлой на высоте ниже восьми километров.
Обновлено в 00:43
Авто

Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed

Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
Обновлено вчера в 13:19
Политика

Жена Зеленского купила пентхаус со скидкой у украинского бизнесмена

Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров признался, что дочь всегда «держит его в стрессе»

Филипп Киркоров растит дочь Аллу-Викторию и сына Мартина.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие

В Пентагоне озаботились успехами России и Китая в космосе

Обновлено в 04:50
Общество

С ними не стоит спорить, эти знаки Зодиака всегда «правы»

Овен Интересный подопечный Огненной стихии, который спорить не умеет, но и переспорить его невозможно.
Обновлено в 01:30
Культура

Режиссер Павел Чухрай опроверг данные о своей госпитализации

Обновлено в 03:16
Футбол

«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам

Обновлено в 06:32
Общество

Первомайское шествие началось в Москве

Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
Обновлено в 03:00
Происшествия

На первомайском шествии задержали депутата ЗакСа Максима Резника

В ходе первомайского согласованного шествия Росгвардия задержала депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника.
Обновлено в 06:11
Общество

В Волгограде состоялась Первомайская демонстрация

Обновлено в 04:12
Хоккей

Василевский сыграет против сборной Швеции в первом матче Евротура

Напомним, чешский этап Еврохоккейтура состоится с 1 по 5 мая. В первом матче сборная России сыграет против Швеции.
Обновлено в 06:31
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для украинцев

Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:28
Общество

Синоптики спрогнозировали рекордно низкое давление 2 мая в Москве

Резкое падение атмосферного давления произойдет в четверг в столице.
Обновлено в 04:02
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия

Стадион «Лужники» проверяют из-за сообщения о минировании

Обновлено в 02:04
Общество

Кембриджский университет расследует свою выгоду от работорговли

Кембриджский университет решил провести двухгодичное внутреннее расследование для выяснения масштабов финансовой выгоды университета, полученной от работорговли.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Сестра Гуфа похвалила Алсу за поддержку Микеллы

Родственница музыканта выразила уверенность, что Алсу поступила правильно, что поддержала своего ребенка на конкурсе.
Обновлено в 03:22
Кино

Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»

Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
Обновлено в 00:48
Космос

Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет

Обновлено в 06:36
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ

Обновлено в 05:47
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Обновлено в 03:51
Политика

Глава «Мираторга» назвал любителей привозного хамона «балаболами»

«Истерикой из ничего» назвал недовольство запретом на ввоз импортной мясной продукции для личного пользования глава холдинга «Мираторг» Виктор Линник.
Обновлено вчера в 11:06
Общество

Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе

Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено вчера в 17:35
Общество

Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете

Обновлено вчера в 05:31
Футбол

Акинфеев поделился мнением о вратарях сборной России

Экс-голкипер сборной России Игорь Акинфеев поделился мнением о вратарях национальной команды.
Обновлено вчера в 15:32
Политика

Посол Венесуэлы заявила о готовности страны защищаться от вторжения

Посол Венесуэлы в ЕС Клаудиа Салерно Кальдера заявила в Брюсселе, что ее страна стала жертвой блокады со стороны США, но не станет жертвой вторжения.
Обновлено в 04:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ян Вертонген
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, защитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Бельгии. Рекордсмен сборной Бельгии по количеству сыгранных матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тоби Алдервейрелд
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, центральный защитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Бельгии. Участник двух чемпионатов мира и чемпионата Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное