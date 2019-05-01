Футбол
Вертонген рассказал о состоянии здоровья после матча с «Аяксом»Sport24.ru вчера в 23:10
Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Аяксом» сообщил, что с ним все в порядке. Встреча состоялась 30 апреля в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу амстердамцев. Единственный гол на 15-й минуте забил Донни ван де Бек.
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Ян Вертонген прошел предварительное обследование на предмет сотрясения мозга
Sportbox.RUвчера в 23:29
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