Вертонген рассказал о состоянии здоровья после матча с «Аяксом»Sport24.ru вчера в 23:10

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Аяксом» сообщил, что с ним все в порядке. Встреча состоялась 30 апреля в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу амстердамцев. Единственный гол на 15-й минуте забил Донни ван де Бек.

Вертонген рассказал о состоянии здоровья после матча с «Аяксом»

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