Футбол

Вертонген продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2020 года
Евро-футбол.ру
11:24

"Тоттенхэм" подписал новый контракт с защитником Яном Вертонгеном, сообщает официальный сайт "шпор". Соглашение с бельгийским футболистом рассчитано до 2020 года. Лондонский клуб воспользовался опцией и продлил действующий контракт на один год.
Евро-футбол.ру11:24

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«Тоттенхэм» продлил контракт с Вертонгеном

Soccer.ru11:36

«Тоттенхэм» продлил контракт с Вертонгеном

Матч ТВ12:21

«Тоттенхэм» продлил контракт с Вертонгеном

Sportbox.RU12:21

«Тоттенхэм» продлил контракт с Вертонгеном до 2020 года

Чемпионат11:19

«Тоттенхэм» продлил контракт с Фертонгеном

Спорт-Экспресс11:15

«Тоттенхэм» продлил контракт с Вертонгеном

Бомбардир.ру12:54

«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Вертонгеном

Sport24.ru12:11
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Английский профессиональный футбольный клуб из Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Домашний стадион клуба - «Уайт Харт Лейн». «Тоттенхэм Хотспур» стал первым клубом в XX веке, сделавшим домашний «дубль», выиграв и чемпионат, и Кубок Англии в сезоне 1960/1961.
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