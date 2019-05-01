Футбол
Вертонген получил травму головы в матче с «Аяксом»Матч ТВ 15:51
Защитник лондонского «Тоттенхэма» Ян Вертонген не смог завершить первый матч полуфинала Лиги чемпионов против «Аякса». На 31-й минуте в штрафной «Аякса» Вертонген столкнулся головой с партнером Тоби Альдервейрельдом, получив рассечение носа и, вероятно, сотрясение мозга.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:24, Ашберн
Политика
Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Обновлено в 19:10
Происшествия
Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве
19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.
Обновлено в 21:39
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото
На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено в 04:00
Общество
Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав
Обновлено в 10:48
Политика
В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 21:12
Общество
Тони Роббинса отказались снова привозить в Россию
«Подавляющая часть населения нашей страны просто не хочет, чтобы Тони приезжал еще раз в Россию», — подчеркнул ректор, отметив, что «Синергия» как организатор не может игнорировать общественное мнение.
Обновлено в 18:38
Происшествия
Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Транспорт
В России вступил в силу ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков
С 1 мая на всей территории РФ начинает действовать ГОСТ, по которому в городах можно устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.
Обновлено в 17:20
Политика
Путин назначил нового посла России в Белоруссии
Член Совфеда и губернатор Назначенный новым послом России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев родился в 1959 году в Ленинграде.
Обновлено в 17:43
Хоккей
«Ак Барс» объявил об уходе восьми хоккеистов
Пресс-служба «Ак Барса» объявила об уходе из команды восьми хоккеистов.
Обновлено в 13:41
Футбол
«Фортуна» хочет арендовать Смолова
Обновлено в 14:37
Политика
Саакашвили оценил заявление Путина о его гражданстве
Обновлено вчера в 11:55
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Политика
Венесуэльская прокуратура начала расследование попытки госпереворота
Прокуратура Венесуэлы приступила к расследованию попытки государственного переворота, который предприняла оппозиция при поддержке группы военных.
Обновлено в 22:45
Авто
Стартовали продажи нового Kia ProCeed
В России начинаются продажи Kia ProCeed в кузове shooting brake. Автомобиль предлагается в двух версиях: GT Line и GT.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Дагестанского министра сняли с самолета при попытке сбежать
Министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова задержали при попытке покинуть республику.
Обновлено в 05:11
Кино
В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Общество
Ярмольник выиграл суд против ФСО
Обновлено в 10:23
Энергетика
Белоруссия полностью остановила прием российской нефти
Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
Обновлено в 07:42
Общество
Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
ЛЕВ Для семейных Львов месяц может оказаться весьма напряженным.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Политика
Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США
Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено в 22:20
Экономика
Мелкие магазины могут быть закрыты
Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено в 07:50
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес
Янина Студилина сильно похудела
Подписчики сравнили артистку с героиней сериала «Спасатели Малибу» и подчеркнули, что на отдыхе она заметно похудела.
Обновлено в 21:30
Армия и оружие
Американские военные прибыли в ливийский город Мисрата
Американские военные прибыли в город Мисрата на северо-западе Ливии к востоку от столицы страны Триполи, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на источник в городе.
Обновлено в 10:05
Экономика
Главы ФСО, ФСБ, СВР и Генпрокуратуры отчитались о доходах за 2018 год
Глава ФСО Дмитрий Кочнев в 2018 году заработал 11,372 млн руб. Годом ранее он заработал чуть меньше — 11,1 млн руб. В декларации о доходах господина Корчнева в соответствии с законом указан и годовой доход его жены (имя не указывается) — 89,243 млн руб. (годом ранее — около 55 млн руб.).
Обновлено в 13:48