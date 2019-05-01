Футбол

Вертонген получил травму головы в матче с «Аяксом»Матч ТВ вчера в 15:51

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Ян Вертонген не смог завершить первый матч полуфинала Лиги чемпионов против «Аякса». На 31-й минуте в штрафной «Аякса» Вертонген столкнулся головой с партнером Тоби Альдервейрельдом, получив рассечение носа и, вероятно, сотрясение мозга.
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