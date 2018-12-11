Футбол

Вертонген: Не буду против, если Месси останется на скамейке запасных
LiveSport.ru
13:35

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген высказал мнение о предстоящем матче с «Барселоной» в 6-м утре группового этапа Лиги чемпионов. «Барселона» выйдет в 1/8 финала с первого места.
LiveSport.ru13:35

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Силлессен: «Наша цель – выиграть Лигу чемпионов»

Soccer.ru22:12

Оставьте Дембеле в покое. Круче него в «Барсе» только Месси

Спорт-Экспресс17:30

«Барселона» - «Тоттенхэм» - 1:1 (закончен)

Евро-футбол.ру14:30

«Барселона» – «Тоттенхэм». Месси, Пике и Бускетс остались в запасе

Советский спорт14:00

«Барселона» — «Тоттенхэм»: Дембеле сыграет в составе хозяев с первых минут

Чемпионат13:55

«Барселона» — «Тоттенхэм». Месси, Пике и Бускетс остались в запасе хозяев

Sport24.ru13:49

Вертонген: Не буду против, если Месси останется на скамейке запасных

LiveSport.ru13:35
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 22:23, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» победил «Наполи» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" одержал победу над итальянским "Наполи" со счетом 1:0 в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 20:35
Футбол

Шальке-04 — Локомотив 1:0

Немецкий "Шальке-04" и российский "Локомотив" определились со стартовыми составами на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:13
Футбол

Почеттино: всегда верил в то, что «Тоттенхэм» выйдет в плей-офф ЛЧ

Всегда верил в то, что «Тоттенхэм» попадёт в плей-офф. Мы создали много моментов и контролировали ход матча с «Барселоной».
Обновлено в 19:31
Футбол

Хуан Миранда: «Все становится значительно проще, когда рядом Месси»

Защитник "Барселоны" Хуан Миранда после ничьей с "Тоттенхэмом" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:1) рассказал о беседе с Лионелем Месси .
Обновлено в 21:21
Футбол

«Зенит» без Карасева проиграл «Валенсии»

Обновлено в 21:59
Футбол

Константин Кучаев: «Домашняя победа над „Реалом“ осталась в прошлом»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" заявил, что его команда не вспоминает о домашней победе над "сливочными" в рамках текущего розыгрыша этого турнира (1:0). - Не сказал бы, что можно кого-то выделить в составе "Реала", тут собраны лучшие футболисты мира на каждой позиции, - приводит слова Кучаева "РИА Новости".
Обновлено в 12:31
Футбол

«Барселона» повесила на вечно опаздывающего игрока огромный ценник

В ноябре «Барселона» поставила Дембеле ультиматум: либо он решит проблемы с дисциплиной, либо клуб найдет вариант для его продажи уже летом 2019 года.
Обновлено в 22:06
Футбол

Анри на пресс-конференции поучил вратаря «Монако» хорошим манерам

Обновлено в 20:33
Футбол

Туре расторг контракт с «Олимпиакосом»

Ивуарийский полузащитник Яя Туре и «Олимпиакос» прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.
Обновлено в 13:33
Футбол

Футболист Роман Зобнин получил премию «Джентльмен года»

Футболист московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин получил премию "Джентльмен года".
Обновлено в 18:21
Футбол

Белоруков написал заявление об уходе из «Анжи»

Защитник Дмитрий Белоруков написал заявление об уходе из «Анжи». Об этом сообщил генеральный директор махачкалинского клуба Олег Флегонтов.
Обновлено в 22:17
Футбол

Моуринью разозлился из-за вопроса о хавбеке Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разозлился на журналиста за вопрос о полузащитнике Поле Погба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:05
Футбол

Голкипер из МЛС пополнит состав «Манчестер Сити» в июле 2019 года

Футболист станет игроком английского клуба в июле 2019 года.
Обновлено в 14:35
Футбол

Бускетс проводит 100-й матч за «Барселону» в Лиге чемпионов

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс не вошел в стартовый состав команды на матч Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", но всё-таки появился на поле во втором тайме.
Обновлено в 16:31
Происшествия

14-летний вратарь умер после травмы, полученной во время игры

Обновлено в 13:26
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Усман Дембеле
Французский футболист мавританско-малийского происхождения, нападающий клуба «Барселона» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
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Яспер Силлессен
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, вратарь клуба «Барселона» и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года.
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