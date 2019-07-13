Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") и Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) разработали дизайн-проект салона вертолета "Ансат" в стилистике бренда Aurus, его впервые покажут на МАКС-2019, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.

с чего всё началось

Создатели вертолёта рассчитывают на интерес заказчиков, которые намерены приобрести автомобиль Aurus. «Ансат» — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолёт, серийное производство которого развёрнуто на Казанском вертолётном заводе.

Вертолёт «Ансат» в стиле Aurus создан в России

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