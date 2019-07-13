Авто

Вертолёт «Ансат» в стиле Aurus создан в РоссииГоворит Москва 00:04

Создатели вертолёта рассчитывают на интерес заказчиков, которые намерены приобрести автомобиль Aurus. «Ансат» — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолёт, серийное производство которого развёрнуто на Казанском вертолётном заводе.
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с чего всё началось

Создан дизайн-проект салона вертолета «Ансат» в стиле Aurus

Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") и Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) разработали дизайн-проект салона вертолета "Ансат" в стилистике бренда Aurus, его впервые покажут на МАКС-2019, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
РИА Новостивчера в 20:04

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В Казани создали вертолет «Ансат» в стиле Aurus

Вечерняя Казань04:18

Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019

Известиявчера в 20:40

Вертолёт «Ансат» в стиле Aurus создан в России

Говорит Москва00:04

Создан дизайн-проект салона вертолёта «Ансат» в стиле Aurus

RT на русскомвчера в 22:14

Вертолет «Ансат» в стиле Aurus впервые покажут на МАКС-2019

ТК Звездавчера в 20:55

Казанский вертолет «Ансат» в стиле Aurus впервые продемонстрируют на МАКС-2019

Kazanfirst.ru03:36

В России разработали дизайн-проект вертолёта «Ансат» в стиле Aurus

Life.ruвчера в 20:29
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:06, Ашберн
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Футбол

Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»

Обновлено в 04:30
Космос

Роскосмос получил первые снимки с запущенного с «Восточного» спутника

Первые снимки получили ученые с запущенного неделю назад гидрометеорологического спутника "Метеор-М".
Обновлено вчера в 13:50
Политика

Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Здоровье

Сомнолог рассказал о норме по количеству часов сна

Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека своя норма по количеству часов сна. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT.
Обновлено в 03:22
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

Обновлено в 04:47
Происшествия

ТЭЦ в Мытищах возобновила работу после пожара

«После ликвидации последствий пожара на газопроводе за территорией электростанции, не принадлежащем и не эксплуатируемом «Мосэнерго», и возобновления подачи газа на ТЭЦ-27 сегодня в 8:01 в работу включена газовая турбина ГТ-32, работающая в составе третьего энергоблока станции», — заявили там.
Обновлено в 04:24
Общество

Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

Согласно новому документу, с 1 января 2020 года, увеличатся ежемесячные пособия малообеспеченным семьям при рождении первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:26
Космос

Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной

Быстрые радиовсплески изучают более десяти лет.
Обновлено вчера в 01:00
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Политика

Малахова назвали врагом Украины

Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных украинского портала «Миротворец».
Обновлено в 04:08
Баскетбол

УНИКС подписал контракт с Алексом Тайсом

Казанский УНИКС заключил контракт с американским тяжёлым форвардом Алексом Тайсом, сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Турция объявила о новой антитеррористической операции в Ираке

Обновлено в 04:26
Происшествия

Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров

Дым от лесных пожаров накрыл Красноярск, сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.
Обновлено в 03:47
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Обновлено в 04:32
Хоккей

Войнов может перейти в «Авангард»

Бывший защитник СКА и «Лос-Анджелеса» Вячеслав Войнов может перейти в «Авангард».
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

Американский «летающий радар» загорелся в воздухе

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry загорелся в воздухе.
Обновлено в 00:57
Происшествия

В Уфе напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие

Драка между посетителями одного из развлекательных заведений в Уфе произошла в ночь на субботу, сотрудник полиции, пытавшийся ее остановить, получил телесные повреждения, похищено его табельное оружие.
Обновлено в 02:38
Политика

Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
Общество

Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом

Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Экономика

Зимой в магазинах появятся российские клубника и малина

На рынке появится больше российских ягод по доступным ценам, если будет принят закон о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 10 процентов на плодово-ягодные культуры, рассказали в ассоциации "Теплицы России".
Обновлено вчера в 22:00
Путешествия

Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты

Именно поэтому оливки и другие продукты, которые имеют продолжительный срок хранения, постоянно находятся в так называемом "холодном буфете", - сказал собеседник.
Обновлено вчера в 20:41
Экономика

Медведев потребовал наращивать строительство жилья в регионах России

Темпы строительства жилой недвижимости необходимо наращивать практически в каждом регионе нашей страны, резюмировал премьер-министр.
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес

Подольская и Пресняков отметили годовщину венчания семейными снимками

12 июля для Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего является особенной датой.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Политика

Криминальные хитросплетения: в семействе Ющенко нашлась пособница исторического молдавского преступления

Недавно была обнародован отчет американской компании «Kroll», которая, в рамках расследования данного преступления, смогла отследить путь более чем 30 миллионов долларов.
Обновлено в 04:26
Спорт

Минибаев и Беляева стали вторыми в синхронных прыжках с вышки на ЧМ

Российские дуэт в в составе Виктор Минибаев и Екатерина Беляева стал вторым на соревнованиях по синхронным прыжкам с вышки в воду на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Кванджу.
Обновлено в 02:33
Теннис

Федерер победил Надаля и вышел в финал «Уимблдона»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля в полуфинальном матче Уимблдонского турнира.
Обновлено вчера в 14:43
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Вертолёт
Российский лёгкий многоцелевой вертолёт класса 7-9 мест, может перевозить 1300 килограммов полезной нагрузки в кабине. Разработан Конструкторским бюро «Казанского вертолётного завода».
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