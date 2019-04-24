Армия и оружие

«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптераКоммерсантъ 19:07

АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
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«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера

Коммерсантъ19:07

В России разработан проект сверхбыстрого вертолета

Вести.Ru20:01

Российское КБ подготовило проект скоростного вертолета-сихрокоптера

ФАН19:54

В АО «Камов» разработали проект скоростного «синхроптера»

Народные новости20:03

В России разработали вертолёт с тремя винтами

Царьград18:58

В России разработали скоростной вертолет, разгоняющийся до 420 км/ч

РЕН ТВ18:57

В АО «Камов» разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч

ТАСС18:48
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Наука

Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами

Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено вчера в 10:04
Энергетика

Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны.
Обновлено в 18:56
Происшествия

МИД Швеции вызвал посла Эквадора из-за соратника Ассанжа

МИД Швеции вызвал посла Эквадора после задержания подданного королевства в латиноамериканской стране.
Обновлено в 19:46
Экономика

Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов

Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 13:23
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей

Обновлено в 08:29
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Экономика

Пенсионерам пересчитают социальную доплату в мае

ПФР увеличит выплаты также тем пенсионерам, которые не дополучили повышенный размер пенсий с начала 2019 года.
Обновлено в 07:01
Политика

Трамп провел встречу с основателем Twitter

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем твиттере о том, что провел "замечательную встречу" с его основателем Джеком Дорси.
Обновлено в 19:23
Политика

О полном контроле над Венесуэлой заявил Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны полностью контролирует республику. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:55
Гаджеты

Xiaomi выпустила телевизоры по цене смартфона

Новые телевизоры Xiaomi практически лишены рамок экрана благодаря нового технологическому процессу производства матрицы и оснащены пультами дистанционного управления на основе связи Bluetooth вместо традиционного инфракрасного излучения.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская призналась, что ее слегка «разнесло»

Как сообщил ToDay News Ufa, Настасья Самбурская, демонстрируя изящную фигурку в прелестном платьице, кокетливо объявила месяц здорового питания и предложила подписчикам поддержать ее и худеть вместе с ней.
Обновлено в 10:14
Происшествия

После пожаров в Забайкалье завели уголовные дела о халатности

После природных пожаров в Забайкальском крае, которые затронули 17 населенных пунктов, следователи завели уголовные дела о халатности (ч. 1 и ч. 2 ст. 293 УК РФ).
Обновлено в 04:37
Происшествия

Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Армия и оружие

Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море

Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено в 09:44
Происшествия

В подмосковном Щелкове горит мусорная свалка

В пресс-службе главка МЧС по Московской области сообщили, что на мусорном полигоне в подмосковном Щелкове возник пожар на площади в 350 квадратных метров.
Обновлено в 17:18
Общество

Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности

Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено в 14:16
Происшествия

Осужденный за убийство ребенка в Уразово найден мертвым в колонии

Управление СКР по Белгородской области организовало доследственную проверку по факту смерти заключенного в исправительной колонии строгого режима №7 в городе Валуйки.
Обновлено в 16:49
Экономика

В России продукты дорожали в три раза быстрее, чем в ЕС

В 2018 году продукты в России дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в среднем по ЕС.
Обновлено в 14:23
Финансы

Курс евро упал до минимума за год

Курс евро на Московской бирже опустился до минимума за последний год, следует из данных торгов.
Обновлено в 09:40
Транспорт

Кассы «Аэрофлота» на Дальнем Востоке работают в усиленном режиме

Кассы «Аэрофлота» в дальневосточных городах работают в усиленном режиме в связи с возобновлением продаж льготных билетов.
Обновлено в 18:21
Политика

Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»

Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 13:33
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном

В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
Обновлено в 10:41
Космос

Первый космонавт ОАЭ прибудет на МКС в цветной спецодежде

Для первого полета космонавта из ОАЭ по имени Хаззаа аль-Мансури на корабле России «Союз» к Международной космической станции (МКС) был выбран цветной комбинезон.
Обновлено в 00:24
Общество

Завтрашний день сахалинского мусора

На сегодняшний день сбор мусора по центру Южно-Сахалинска увеличился в два раза от той цифры, которая планово предполагалась.
Обновлено в 20:27
Политика

Кравчук посоветовал Зеленскому поменять политику в отношении Крыма

Владимиру Зеленскому, лидирующему во второму туре президентских выборов на Украине, нужно поменять государственную политику по отношению к Крыму и налаживать отношения с жителями полуострова, заявил первый президенту Украины Леонид Кравчук.
Обновлено вчера в 18:01
Гаджеты

Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору

Эксперты рассказали, что зарядка аккумулятора смартфона на все 100% может пойти гаджету не на пользу, а во вред.
Обновлено в 01:25
Футбол

«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата Голландии

"Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес

Бритни Спирс напугала фанатов внешним видом при выходе из психбольницы

Американская певица Бритни Спирс покинула психиатрическую клинику.
Обновлено в 19:46
Здоровье

Врачи рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда здоровью

Три куриных яйца и 100 граммов кулича или творожной пасхи можно без вреда для здоровья съесть на Пасху, можно и увеличить норму, но только отказавшись от других калорийных продуктов в течение дня, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:08
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