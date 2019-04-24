Армия и оружие
«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптераКоммерсантъ вчера в 19:07
АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
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Общество
Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества
Обновлено вчера в 11:03
Политика
ФБР рассекретило документы с показаниями о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено вчера в 08:29
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Развернутая в Средиземном море авианосная группировка американского флота является сигналом для Москвы.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
В мэрии Якутска проводят обыски
Правоохранительные органы проводят обыски в управлении физической культуры и спорта мэрии Якутска, сообщил РИА Новости помощник главы города Алексей Толстяков.
Обновлено вчера в 23:41
Кино
В сети появился трейлер 3 серии 8 сезона «Игры престолов»
В сети появился трейлер 3 серии финального сезона "Игры престолов". Ролик опубликовал телеканал HBO.
Обновлено 22 апреля в 08:23
Политика
Ким Чен Ын отказался попробовать каравай
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено вчера в 22:23
Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено вчера в 14:16
Шоу-бизнес
Рудинштейн рассказал о состоянии здоровья Пугачевой и Джигарханяна
Как отметил продюсер, Пугачева тоже находится в плохом состоянии. Ранее сообщалось, что Пугачева отметила свой 70-летний юбилей.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на химзаводе в Китае
Взрыв прогремел на химическом заводе в городе Уланчаб, расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Cенатор Сандерс предложил разрешить террористу Царнаеву голосовать
Претендент на номинацию Демократической партии в президенты США, сенатор от Вермонта Берни Сандерс считает, что исполнителю теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву следует разрешить голосовать на выборах, сообщает телеканал NBC News.
Обновлено вчера в 20:16
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Пока не с чем. В Кремле не стали поздравлять Зеленского
На следующий день после убедительной победы Владимира Зеленского над Петром Порошенко во втором туре выборов президента Украины представители высшего руководства России ограничиваются весьма сдержанными комментариями.
Обновлено 22 апреля в 11:35
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено вчера в 01:56
Общество
ГИБДД отвергла разделение водителей на профессионалов и любителей
ГИБДД выступила против разделения водителей на любителей и профессионалов и соответственно изменения системы подготовки водителей.
Обновлено вчера в 07:34
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено вчера в 05:44
Экономика
Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной
Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено вчера в 06:01
Игры
Мобильная Dota Auto Chess стала доступна всем пользователям Android-устройств
Ранее разработчики Dota Auto Chess провели альфа-тестирование мобильной версии игры, а теперь игра перешла в стадию открытой беты и в неё могут сыграть все желающие.
Обновлено вчера в 12:26
Футбол
«Барселона» одержала победу над «Алавесом»
Обновлено вчера в 17:22
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено вчера в 05:00
Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено вчера в 03:42
Гаджеты
Мультфильм «Тайна третьей планеты» улучшили при помощи нейросетей
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
В торговом центре Екатеринбурга травмированы семь подростков
В торговом центре Екатеринбурга тяжёлая конструкция упала на семерых несовершеннолетних.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Путин поддержал появление парка вместо судебного квартала в Петербурге
Путин весь день 23 апреля посвятил Санкт-Петербургу. Президент посетил суворовское училище и завод «Северная верфь».
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому стоит быть искренним во время возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:49
Авто
Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli замечен на тестах
Компания SsangYong готовит к выпуску рестайлинговую версию кроссовера Tivoli.
Обновлено вчера в 09:43
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Елена Хромина развелась с мужем из-за измены
Осенью прошлого года экс-участница «Дома-2» Елена Хромина огорошила общественность неожиданным заявлением: она выходит замуж.
Обновлено вчера в 13:10
Экономика
В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии
В Пенсионном фонде России пояснили, что ранее размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты.
Обновлено 22 апреля в 01:11
Общество
Фестиваль «Николин день» состоится в Москве
Впервые в столице пройдет фестиваль «Николин день» в период с 17 по 19 мая. Тематические мероприятия пройдут на девяти площадках.
Обновлено вчера в 11:43
Общество
Мизулина попросила юристов изучить публикацию СМИ ее слов о свободе
Сенатор Елена Мизулина поручила юристам изучить публикацию в СМИ вырванной из контекста цитаты о необходимости разумных ограничений в жизни общества.
Обновлено вчера в 15:08