Армия и оружие

«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптераКоммерсантъ вчера в 19:07

АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
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В АО «Камов» разработали проект скоростного синхрокоптера

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В России разработан проект сверхбыстрого вертолета

Вести.Ruвчера в 20:01

В России разработали скоростной вертолет, разгоняющийся до 420 км/ч

РЕН ТВвчера в 18:57

«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера

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В России разработали вертолёт с тремя винтами

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Российское КБ подготовило проект скоростного вертолета-сихрокоптера

ФАНвчера в 19:54

В АО «Камов» разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч

ТАССвчера в 18:48
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Экономика

ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга

Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала.
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В Кузбассе в пустующем здании откроют детскую поликлинику

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Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
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Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

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Политика

Ким Чен Ын попробовал каравай в России

Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай, которым его встретили на станции Хасан в Приморском крае.
Обновлено в 01:05
Авто

Доля производства иномарок в России превысила 70%

Обновлено в 00:53
Происшествия

В мэрии Якутска проводят обыски

По информации местных СМИ, обыски проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике.
Обновлено вчера в 23:41
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Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
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Кино

Песня из 2-й серии финального сезона «Игры престолов» содержит спойлер

Сколько зарабатывают звёзды "Игры престолов" Согласно сюжету, в середине второй серии финального сезона "Игры престолов" несколько персонажей собрались для того, чтобы выпить в тишине перед надвигающимся вторжением Короля Ночи и его армии.
Обновлено 22 апреля в 09:03
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Авто

Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции

Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому стоит быть искренним во время возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:49
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане

Обновлено вчера в 11:02
Политика

Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.
Обновлено в 00:52
Происшествия

В Щелково ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне

Обновлено в 01:11
Здоровье

Врачи рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда здоровью

В целом, в пасхальных продуктах - яйцах, творожных пасхах и куличах - достаточно много полезных элементов, отмечают эксперты.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР

Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
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Общество

Мэр Магнитогорска получил от главы области 560 обращений жителей

Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

Число погибших при взрывах на Шри-Ланке увеличилось до 359 человек

Число погибших в результате восьми взрывов во время празднования Пасхи на Шри-Ланке возросло до 359 человек, сообщает местное издание Ada Derana со ссылкой на пресс-службу полиции.
Обновлено в 00:10
Здоровье

Жители Оргтруда вышли на митинг против оптимизации «скорой»

Жители микрорайона Оргтруд в очередной раз вышли на митинг.
Обновлено вчера в 13:16
Политика

Виктор Янукович надеется вернуться на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено вчера в 10:24
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ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено вчера в 06:49
Кино

Ким Ки Дук хочет снимать кино в России

Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук, возглавляющий жюри 41-го Московского международного кинофестиваля, рассказал в интервью ТАСС, что хотел бы снимать кино в России.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол

«Бавария» предложила 70 миллионов евро за Кьезу

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Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Обновлено вчера в 05:44
Общество

Вместо судебного квартала на Петроградской стороне появится парк

Вместо судебного квартала на Петроградской стороне появится парк. Проект будущей зоны отдыха одобрил президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 12:43
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