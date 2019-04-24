Политика

«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптераКоммерсантъ вчера в 19:07

АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
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В АО «Камов» разработали проект скоростного синхрокоптера

Народные новостивчера в 20:03

В России разработан проект сверхбыстрого вертолета

Вести.Ruвчера в 20:01

В России разработали скоростной вертолет, разгоняющийся до 420 км/ч

РЕН ТВвчера в 18:57

«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера

Коммерсантъвчера в 19:07

В России разработали вертолёт с тремя винтами

Царьградвчера в 18:58

Российское КБ подготовило проект скоростного вертолета-сихрокоптера

ФАНвчера в 19:54

В АО «Камов» разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч

ТАССвчера в 18:48
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Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Политика

Ким Чен Ын попробовал каравай по прибытии в Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прибывший в Россию с визитом, попробовал каравай.
Обновлено в 02:23
Общество

В Московском зоопарке появились на свет птенцы кудрявого пеликана

Два птенца кудрявого пеликана появились на свет в столичном зоопарке с разницей в пять дней.
Обновлено в 00:35
Общество

Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности

Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено вчера в 14:16
Общество

«Ъ»: Ростех попросил МЭР пересмотреть позицию по оборудованию для «пакета Яровой»

Госкорпорация "Ростех" предложила Минэкономразвития (МЭР) пересмотреть свой отзыв на проект постановления правительства об использовании интернет-провайдерами исключительно российского оборудования для исполнения "закона Яровой".
Обновлено в 02:21
Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Обновлено вчера в 11:03
Происшествия

Взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке

Еще один взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено вчера в 12:45
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

Виктор Янукович надеется вернуться на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия

Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали

Обновлено вчера в 17:52
Энергетика

Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ

Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Авто

Яндекс запустил сервис каршеринга в Казани

Обновлено в 02:10
Политика

Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Наука

Японское искусство вдохновило инженеров на кожу для робота-змеи

Новый змееподобный робот, благодаря сочетанию точных математических расчётов и японского искусства киригами, ползает быстрее и более ловко, чем его предшественники.
Обновлено 22 апреля в 10:09
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Кино

Семья Толкина открестилась от фильма о писателе

Обновлено вчера в 23:33
Политика

Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:45
Происшествия

Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено вчера в 19:02
Политика

Виноделы Крыма предупредили о риске остановки производства

Крымские виноделы могут приостановить производство до девяти месяцев из-за нехватки бутылок, об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Государственной думы Дмитрию Белику (партия «Единая Россия»).
Обновлено в 02:16
Политика

В Кузбассе появится правительство

Сегодня парламентарии внесли соответствующие поправки в устав региона.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Энергетика

Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»

Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.
Обновлено вчера в 20:43
Общество

Названы самые опасные сферы деятельности в России

От воздействия движущихся предметов и деталей механизмов погибла почти четверть работников (23 процента).
Обновлено в 02:01
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено вчера в 10:24
Музыка

Киркоров пожелал дочери Алсу успеха в финале шоу «Голос. Дети»

Если бы не знал никто, что Микелла — дочка Алсу, то на нее бы не так смотрели, не так бы спрашивали с ребенка, как требуют сейчас.
Обновлено в 00:59
Авто

В России изменились цены у трех моделей SUV-сегмента

Проведя мониторинг российского авторынка, эксперты аналитического агентства «Автостат» зафиксировали изменение цен у трех моделей из сегмента внедорожников и кроссоверов.
Обновлено вчера в 15:41
Космос

Вторжение близко: пришельцы с Нибиру высадились в знаменитой «Лунной долине»

Вторжение близко: пришельцы с Нибиру высадились в знаменитой «Лунной долине»
Обновлено вчера в 11:36
Хоккей

«Бостон» обыграл «Торонто» и победил в серии со счётом 4-3

Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:1. Таким образом, «Бостон» выиграл четвёртый матч серии и вышел в следующую стадию турнира.
Обновлено в 01:18
Экономика

В нескольких регионах России разрешат криптовалюту

Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.
Обновлено вчера в 19:55
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