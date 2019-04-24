Политика

«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптераКоммерсантъ вчера в 19:07

АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
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В АО «Камов» разработали проект скоростного синхрокоптера

Народные новостивчера в 20:03

В России разработали вертолёт с тремя винтами

Царьградвчера в 18:58

Российское КБ подготовило проект скоростного вертолета-сихрокоптера

ФАНвчера в 19:54

«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера

Коммерсантъвчера в 19:07

В России разработан проект сверхбыстрого вертолета

Вести.Ruвчера в 20:01

В России разработали скоростной вертолет, разгоняющийся до 420 км/ч

РЕН ТВвчера в 18:57

В АО «Камов» разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч

ТАССвчера в 18:48
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Авто

Nissan отзывает кроссоверы Terrano в России

Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
Общество

Ливневые дожди надвигаются на Москву

Специалисты отметили, что благодаря дождям в городе станет немного свежее, передаёт центр погоды «Фобос».
Обновлено в 02:58
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Ольга Бузова поздравила Ксению Собчак с возвращением на «Дом-2»

Российская певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой она позирует вместе со светской львицей Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Спорт

Авербух высказался о соперничестве Загитовой и Медведевой

Российский хореограф Илья Авербух прокомментировал соперничество олимпийской чемпионки Алина Загитовой и серебряного призера Игр Евгении Медведевой, передает UTV.
Обновлено в 05:33
Политика

Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.
Обновлено в 01:03
Общество

Меры по ускорению реновации одобрили в Заксобрании Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 24 апреля приняли в первом чтении пакет поправок для ускорения реализации региональной программы реновации.
Обновлено в 04:38
Общество

Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали

Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

На Сахалине возбудили уголовное дело после массового убийства оленей

Обновлено в 05:34
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Украина вышла из соглашений с СНГ о секретах в области изобретений

Речь идет о договорах по сохранности межгосударственных секретов в области изобретений, которые создали еще в Советском Союзе.
Обновлено в 05:48
Здоровье

Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху

В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 граммов кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.
Обновлено в 01:58
Музыка

Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!"

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вместе со своей супругой Екатериной снялся в новом клипе группы "Руки Вверх!", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:52
Происшествия

В Сибири возбудили дело о сгоревших из-за пала травы домах

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело после крупного пожара в поселке Курундус Тогучинского района.
Обновлено в 04:50
Общество

Навальный за год потратил на заграничные поездки 47 млн рублей

Пока семья блогера отдыхала в Египте, с кошелька было выведено 3 биткоина — свыше 1,3 миллиона рублей.
Обновлено в 04:50
Баскетбол

Лиллард поставил рекорд НБА в победном матче плей-офф

Обновлено в 02:17
Здоровье

Россияне стали вдвое меньше пить

За последние семь лет потребление алкоголя в России на душу населения снизилось почти в два раза.
Обновлено в 04:58
Футбол

Роналду назвал нужных «Ювентусу» игроков

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал игроков, которые нужны команде, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:07
Игры

Встречайте советские линкоры — новая ветка кораблей доступна в World of Warships

Сегодня в World of Warships появится обновление 0.8.3, которое предоставит пользователям ранний доступ к ветке советских линкоров.
Обновлено в 03:23
Культура

Скончался автор клипов Киркорова и Преснякова Сергей Дубровский

Обновлено в 03:11
Авто

Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка

Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено вчера в 03:42
Политика

Киев требует извинений от чешских СМИ за «еврейского клоуна»

Еврейские корни нового президента Украины Владимира Зеленского стали причиной международного скандала, в котором оказались замешанными чешские масс-медиа.
Обновлено в 05:23
Экономика

Россияне стали массово продавать свои дачи

Обновлено вчера в 03:17
Происшествия

Женщина в Германии очнулась после 27 лет комы

Обновлено вчера в 18:34
Политика

Максакова в суде опровергла версию о роли ФСБ в убийстве Вороненкова

Версию причастности ФСБ к убийству в центре Киева 23 марта 2017 г. бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова опровергла его вдова Мария Максакова, сообщает Страна.ua.
Обновлено вчера в 18:47
Политика

Памфилова: Треть партий в РФ может быть ликвидирована до конца года

"По нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает состоятельность, примерно треть может быть ликвидирована", - заявила Элла Памфилова.
Обновлено в 05:01
Общество

Публичные слушания по программе реновации прошли еще в пяти районах

Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца

Обновлено в 05:04
Политика

Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
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