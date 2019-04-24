Технологии

«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптераКоммерсантъ вчера в 19:07

АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
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В АО «Камов» разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч

ТАССвчера в 18:48

В России разработали скоростной вертолет, разгоняющийся до 420 км/ч

РЕН ТВвчера в 18:57

В России разработан проект сверхбыстрого вертолета

Вести.Ruвчера в 20:01

«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера

Коммерсантъвчера в 19:07

Российское КБ подготовило проект скоростного вертолета-сихрокоптера

ФАНвчера в 19:54

В России разработали вертолёт с тремя винтами

Царьградвчера в 18:58

В АО «Камов» разработали проект скоростного синхрокоптера

Народные новостивчера в 20:03
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 04:37, Ашберн
Технологии

В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок

Обновлено в 02:43
Политика

ФБР рассекретило документы о возможном бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено вчера в 06:09
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток

Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Обыски проходят в мэрии Якутска

В прошлом году "Газета.Ru" подробно рассказывала об обысках в мэрии Якутска. Кроме того, 4 апреля обыски прошли в якутском Минздраве.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Вышинский назвал ложью и манипуляцией обвинения СБУ в свой адрес

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который содержится в Киевском следственном изоляторе, назвал обвинения СБУ в свой адрес ложью и манипуляцией.
Обновлено в 03:06
Происшествия

Глава МЧС совершил облет пострадавших от пожаров районов Забайкалья

Глава МЧС России Евгений Зиничев совершил на вертолете Ми-8 облет территорий Забайкальского края, которые в наибольшей степени пострадали от пожаров, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Энергетика

У Зеленского призвали требовать от МВФ снизить цены на газ

Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского обратился к правительству и "Нафтогазу" с призывом провести переговоры с МВФ относительно цен на газ.
Обновлено в 04:09
Политика

Виктор Янукович надеется вернуться на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Политика

Куратор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском

Варниг пригрозил ЕК судебным разбирательством, если из-за новых правил регулирования проект «Северный поток-2» будет сорван.
Обновлено в 04:25
Общество

Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука

Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено вчера в 17:50
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено вчера в 10:24
Политика

Порошенко решил участвовать в выборах в украинский парламент

Потерпевший поражение во втором туре выборов президента Украины еще действующий глава государства Петр Порошенко в ходе встречи с парламентской фракцией «Блок Петра Порошенко» во вторник рассказал соратникам о решении участвовать в парламентских выборах, которые пройдут уже этой осенью.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 13:53
Армия и оружие

Шойгу предупредил об асимметричном ответе на действия НАТО у границ РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил НАТО о своевременных мерах, которые примет Россия в ответ на действия альянса у своих границ.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Тюменью

ГИБДД проводит проверку по факту аварии, в результате которой пострадали шесть пассажиров автобуса в Тюменской области.
Обновлено в 04:28
Политика

Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий

Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Экономика

Названа доля нелегальных сигарет в России

В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
Обновлено в 00:37
Политика

Лавров понадеялся на урегулирование в Донбассе новыми властями Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что новое руководство Украины осознает ответственность и будет способно к решению кризиса в стране путем выполнения минских соглашений, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:40
Происшествия

Автомобиль врезался в автобусную остановку в центре Москвы

Обновлено в 03:17
Экономика

За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
Обновлено вчера в 16:25
Культура

Умер создатель клипов для Киркорова и Преснякова Сергей Дубровский

Обновлено в 02:54
Общество

Местные чиновники выступили против вывоза мусора из Москвы в Архангельскую область

Мусор из Москвы планируют сжимать в брикеты и вывозить в Архангельскую область.
Обновлено в 04:02
Общество

Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности

По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44
Космос

Завершено проектирование новейшего российского самолёта Ил-96-500Т

Специалисты ПАО "Ил" закончили зскизное проектирование нового Ил-96-500Т Специалистами ПАО «Ил» (входит в ОАК) заканчивается разработка эскизного проекта самолета Ил-96-500Т.
Обновлено вчера в 09:07
Политика

Генсек ОБСЕ выступил за отправку миротворцев ООН в Донбасс

Напомним, что в марте действующий президент Украины Порошенко пообещал после выборов активизировать процесс ввода миротворцев ООН в Донбасс.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес

Здоровье беременной Маркл вызвало беспокойство

Врачи опасаются, что беременная герцогиня может столкнуться с большими проблемами накануне родов.
Обновлено вчера в 18:04
Политика

Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал условие, при котором готов уйти в отставку.
Обновлено в 04:04
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