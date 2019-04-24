Технологии
«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптераКоммерсантъ вчера в 19:07
АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
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Политика
ФБР рассекретило документы о возможном бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено вчера в 06:09
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Ким Чен Ын прибыл во Владивосток
Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Обыски проходят в мэрии Якутска
В прошлом году "Газета.Ru" подробно рассказывала об обысках в мэрии Якутска. Кроме того, 4 апреля обыски прошли в якутском Минздраве.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Вышинский назвал ложью и манипуляцией обвинения СБУ в свой адрес
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который содержится в Киевском следственном изоляторе, назвал обвинения СБУ в свой адрес ложью и манипуляцией.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Глава МЧС совершил облет пострадавших от пожаров районов Забайкалья
Глава МЧС России Евгений Зиничев совершил на вертолете Ми-8 облет территорий Забайкальского края, которые в наибольшей степени пострадали от пожаров, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Энергетика
У Зеленского призвали требовать от МВФ снизить цены на газ
Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского обратился к правительству и "Нафтогазу" с призывом провести переговоры с МВФ относительно цен на газ.
Обновлено в 04:09
Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Куратор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском
Варниг пригрозил ЕК судебным разбирательством, если из-за новых правил регулирования проект «Северный поток-2» будет сорван.
Обновлено в 04:25
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено вчера в 17:50
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено вчера в 10:24
Политика
Порошенко решил участвовать в выборах в украинский парламент
Потерпевший поражение во втором туре выборов президента Украины еще действующий глава государства Петр Порошенко в ходе встречи с парламентской фракцией «Блок Петра Порошенко» во вторник рассказал соратникам о решении участвовать в парламентских выборах, которые пройдут уже этой осенью.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 13:53
Армия и оружие
Шойгу предупредил об асимметричном ответе на действия НАТО у границ РФ
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил НАТО о своевременных мерах, которые примет Россия в ответ на действия альянса у своих границ.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Тюменью
ГИБДД проводит проверку по факту аварии, в результате которой пострадали шесть пассажиров автобуса в Тюменской области.
Обновлено в 04:28
Политика
Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий
Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Экономика
Названа доля нелегальных сигарет в России
В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
Обновлено в 00:37
Политика
Лавров понадеялся на урегулирование в Донбассе новыми властями Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что новое руководство Украины осознает ответственность и будет способно к решению кризиса в стране путем выполнения минских соглашений, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:40
Экономика
За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
Обновлено вчера в 16:25
Общество
Местные чиновники выступили против вывоза мусора из Москвы в Архангельскую область
Мусор из Москвы планируют сжимать в брикеты и вывозить в Архангельскую область.
Обновлено в 04:02
Общество
Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности
По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44
Космос
Завершено проектирование новейшего российского самолёта Ил-96-500Т
Специалисты ПАО "Ил" закончили зскизное проектирование нового Ил-96-500Т Специалистами ПАО «Ил» (входит в ОАК) заканчивается разработка эскизного проекта самолета Ил-96-500Т.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Генсек ОБСЕ выступил за отправку миротворцев ООН в Донбасс
Напомним, что в марте действующий президент Украины Порошенко пообещал после выборов активизировать процесс ввода миротворцев ООН в Донбасс.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Здоровье беременной Маркл вызвало беспокойство
Врачи опасаются, что беременная герцогиня может столкнуться с большими проблемами накануне родов.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал условие, при котором готов уйти в отставку.
Обновлено в 04:04