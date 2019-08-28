«Вертолеты России» подписали соглашение с «Яндекс.Такси» о развитии в Москве системы аэротакси. Договор стороны заключили на площадках авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском, говорится в сообщении «Яндекс.Такси», поступившем в РБК.

«Вертолеты России» нашли партнера для аэротакси в Москве

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