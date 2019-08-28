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ИзвестияИзвестия«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси

Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.
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«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» создадут в Москве аэротакси

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Компания "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") и "Яндекс.Такси" подписали соглашение о создании городской системы аэромобильности, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
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