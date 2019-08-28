Общество

ИзвестияИзвестия«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси

Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.
Читать в источнике
Комментировать30
с чего всё началось

«Вертолеты России» рассказали, сколько будет стоить полет на аэротакси

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.
РИА Новости10:24

Подробнее о событии

Стоимость полета на аэротакси в Москве составит около 3 тыс. рублей

Коммерсантъ13:34

«Вертолеты России» договорились о создании в Москве системы аэротакси

Ведомости09:10

В «Вертолетах России» назвали цены на аэротакси в Москве

РБК12:42

Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве составит около 2700 рублей

РЖД-Партнер10:16

Эксперты назвали запуск аэротакси экспериментом, у которого есть будущее

ТАСС14:54

«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» подписали соглашение о создании системы аэротакси

Дождь09:09

Услугу аэротакси между Москвой и аэропортами могут запустить после тестов сервиса в 2020 г

Агентство Москва09:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 22:05, Вашингтон
Политика

Путин подписал указ о переводе полпредства ДФО во Владивосток

Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе из Хабаровска во Владивосток, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:30
Здоровье

В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении

Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Футбол

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Происшествия

Три человека погибли из-за обрушения стены здания в Новосибирске

Что произошло: В полдень (около 8 утра по Москве) 28 августа в Новосибирске в здании перекачивающей насосной станции, которое находилось на реконструкции, обрушилась стена.
Snob.ru 06:12
Экономика

Объем «секретной» экономики РФ составил почти пять триллионов рублей

«Совершенно секретно»: Россия потратила в 2017 году из бюджета порядка 4,85 триллиона рублей на чувствительные с точки зрения национальной безопасности объекты.
Совершенно секретно 02:39
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом

На фото актер обнимает жену Ирину, которая держит на руках новорожденную малышку, рядом с ней стоит полуторагодовалая Этель — старшая наследница пары.
WomanHit.ru 04:18
Гаджеты

В популярном приложении для Android обнаружен опасный вирус

В «Лаборатории Касперского» сообщили, что в популярном приложении CamScanner для Android найдет опасный троян.
ТК Звезда 19:57
Технологии

Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей

Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ 20:52
Общество

Во Владивостоке введен режим ЧС

Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:55
Футбол

Форвард «Ливерпуля» и кузен Джеррарда обвинил клуб в агрессии

Ранее Данкан уже неоднократно заявлял желание покинуть проторенную кузеном (раньше также игравшего за «Ливерпуль») дорогу и отправиться в свободное плавание — к примеру, в датскую «Нордшелланну» или итальянскую «Фиорентину», однако в «Ливерпуле» не хотят и слышать о чём-то подобном.
Gazeta.SPb 16:53
Происшествия

Безработная художница напала с ножом на ребенка в Тбилиси

Родители останавливают женщину, и она уходит. Злоумышленницей оказалась 51-летняя безработная художница.
Известия 16:48
Происшествия

Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»

Газета.Ru 21:06
Политика

Норвегия проверит российский Севморпуть

Мойка78 25 августа в 22:11
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов впервые женится

Сергей Бурунов, получивший известность благодаря сериалу «Полицейский с Рублевки», впервые женится. Об этом сообщили товарищи артиста.
Donday.ru 09:15
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
Происшествия

Кремль прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе

В Кремле считают, что случай по делу о принуждении к сексу несовершеннолетней спортсменки в Анапе, фигурантами которого являются двое экс-полицейских, не свидетельствует о «тотальной безнаказанности» правоохранителей.
Деловая газета. Юг 08:19
Кино

Появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

На канале WBRussia в YouTube появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли.
Профиль 14:10
Происшествия

Грузовик врезался в лесовоз на КАД

Днем в среду, 28 августа, на 121 километре кольцевой автомобильной дороги грузовик не пропустил лесовоз, что привело к крупному ДТП, сообщают очевидцы в социальных сетях.
Телеканал Санкт-Петербург 08:14
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Общество

Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев

Умер генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев. Он скончался в возрасте 90 лет.
RT на русском 18:28
Политика

Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 15:20
Политика

Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

РИА Новости 18:38
Политика

В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Происшествия

В Испании дети заболели «синдромом оборотня»

В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
Петрозаводск говорит 13:23
Происшествия

На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»

В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».
News.ru 05:47
Экономика

Медведев рассказал о проекте бюджета на 2020-2022 годы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ближайшее время проведет несколько совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.
РИА Новости 08:30
Армия и оружие

Ученый рассказал, почему Гитлер не смог создать свою атомную бомбу

Гитлеровская Германия не смогла создать собственное ядерное оружие, потому что ее руководство не считало эту задачу приоритетной, а германские атомщики не просили серьезного финансирования, рассказал РИА Новости советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский.
РИА Новости 21:57
Армия и оружие

ВВС Сирии нанесли удар по турецкому посту в Идлибе

ANNA-News 06:28
Экономика

Цех по производству стеклопластиковых труб открылся в Дзержинске

В Городе N 10:45
Политика

Социологи говорят о победе врио губернаторов в первом туре выборов

Закрытые социологические исследования, проведенные для администрации президента, показали, что рейтинги всех врио губернаторов, которым предстоит избираться на прямых выборах в единый день голосования 8 сентября, позволяют им победить в первом туре.
Infox.ru вчера в 09:26
Как работают Яндекс.Новости?
Международный авиационно-космический салон - 2019 (МАКС)Больше новостей по теме
Главное