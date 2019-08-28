Общество
Известия«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.
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с чего всё началось
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.РИА Новости10:24
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Как минимум два человека погибли под завалами после обрушения стены строящегося здания в Новосибирске. трагедия произошла на территории стройплощадки, где возводился оздоровительный центр.
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Известия 12:15
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«Давление скакнуло от жары» — объяснили случившееся друзья Кудрявцевой, срочно вызвавшие ей скорую во время обеда: лицо телеведущей вдруг стало бледным и она начала терять сознание.
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