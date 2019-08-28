Общество

ИзвестияИзвестия«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси

Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.
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с чего всё началось

«Вертолеты России» рассказали, сколько будет стоить полет на аэротакси

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.
РИА Новостивчера в 10:24

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Стоимость полета на аэротакси в Москве составит около 3 тыс. рублей

Коммерсантъвчера в 13:34

«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» подписали соглашение о создании системы аэротакси

Дождьвчера в 09:09

В «Вертолетах России» назвали цены на аэротакси в Москве

РБКвчера в 12:42

Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве составит около 2700 рублей

РЖД-Партнервчера в 10:16

«Вертолеты России» договорились о создании в Москве системы аэротакси

Ведомостивчера в 09:10

Эксперты назвали запуск аэротакси экспериментом, у которого есть будущее

ТАССвчера в 14:54

Услугу аэротакси между Москвой и аэропортами могут запустить после тестов сервиса в 2020 г

Агентство Москвавчера в 09:33
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 00:57, Вашингтон
Технологии

Фитнес-приложение с искусственным интеллектом выйдет на iOS

Народные новости вчера в 17:25
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Происшествия

Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов

Газета.Ru вчера в 19:07
Происшествия

Число жертв взрыва во Львовской области увеличилось до восьми

В городе Дрогобыч Львовской области спасатели обнаружили тела восьми погибших во время взрыва в жилом доме, сообщили 29 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
REGNUM 00:28
Политика

В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
РИА Новости вчера в 06:44
Политика

Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия вчера в 11:18
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле

Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении.
РИА Новости вчера в 06:42
Политика

Путин угостил Эрдогана мороженым и отдал сдачу на развитие авиации

Владимир Путин угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым во время визита на авиасалон МАКС-2019 в Жуковском.
Москва 24 27 августа в 10:30
Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски озадачила поклонников своим внешним видом

Неудивительно, что многие пользователи социальных сетей пописываются на ее страничку в Instagram и пристально следят не только за ее личной жизнью, но и за ее внешним видом.
Bimru.ru вчера в 11:32
Наука

«Национальный БиоСервис» открыл свой пятый биобанк на базе СамГМУ

Самарский государственный медицинский университет и первый российский широкопрофильный коммерческий исследовательский биобанк «Национальный БиоСервис» займутся совместным сбором биоматериалов для разработки новых лекарственных препаратов и поиска новых подходов к персонифицированной терапии.
Фармацевтический вестник 26 августа в 08:07
Общество

В Приморье объявлен режим ЧС из-за паводка

Власти Приморского края объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории 15 муниципальных образований, говорится в постановлении главы региона.
Коммерсантъ вчера в 22:49
Политика

Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

РИА Новости вчера в 18:38
Экономика

В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 27 августа в 10:23
Наука

Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России

Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru вчера в 14:51
Общество

Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в праздник

Рассказываем, в чем его суть и что нельзя делать на Ореховый Спас-2019.
Алтапресс вчера в 19:30
Футбол

В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Теннис

Джокович вышел в 3-й круг US Open

Новак Джокович преодолел 2-й круг Открытого чемпионата США.
Sportbox.RU вчера в 21:43
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз

Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк вчера в 04:46
Общество

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 10 км

Пепловый выброс на высоту до 10 км произошел в четверг из вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
ТАСС 00:09
Происшествия

Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»

Газета.Ru вчера в 21:06
Происшествия

Заведующая ЗАГСом попалась на получении взяток в Красноярске

В Красноярске возбуждено два уголовных дела в отношении заведующей территориальным отделом ЗАГС по Кировскому и Свердловскому районам города.
REGNUM вчера в 23:13
Армия и оружие

Посадку Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль сняли на видео

Минобороны опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль, проведенной в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
РИА Новости вчера в 22:27
Кино

На пресс-конференцию фильма о Норд-Осте привели одного из заложников

Вокруг ТВ вчера в 08:16
Общество

Для учителей разработали правила поведения в интернете

В России дополнили кодекс этики педагогических работников. В документе прописали, что не должен делать учитель в интернете.
KudaGo вчера в 10:03
Происшествия

Истребитель F-15 ВВС Японии совершил аварийную посадку на юге страны

Истребитель F-15 Сил самообороны Японии аварийно сел на базе ВВС США Кадена, расположенной на южном японском острове.
РЕН ТВ 00:25
Политика

Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией

Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Происшествия

Пострадавший при обрушении стены в Новосибирске идет на поправку

Пострадавший при обрушении стены реконструируемой насосной станции в Новосибирске рабочий субподрядной организации идет на поправку, его состояние средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
РИА Новости 00:50
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
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В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии

После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Технологии

Поисковикам в России запретят выдавать ссылки на пиратский контент

Поисковые системы в России обяжут подключаться к специальному реестру пиратских ссылок и удалять их в течение шести часов после появления в списке.
Ридус вчера в 19:08
Как работают Яндекс.Новости?
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