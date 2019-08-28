Общество
Известия«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.
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с чего всё началось
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.РИА Новостивчера в 10:24
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Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве составит около 2700 рублей
РЖД-Партнервчера в 10:16
Услугу аэротакси между Москвой и аэропортами могут запустить после тестов сервиса в 2020 г
Агентство Москвавчера в 09:33
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Технологии
Фитнес-приложение с искусственным интеллектом выйдет на iOS
Народные новости вчера в 17:25
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Происшествия
Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов
Газета.Ru вчера в 19:07
Происшествия
Число жертв взрыва во Львовской области увеличилось до восьми
В городе Дрогобыч Львовской области спасатели обнаружили тела восьми погибших во время взрыва в жилом доме, сообщили 29 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
REGNUM 00:28
Политика
В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
РИА Новости вчера в 06:44
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия вчера в 11:18
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле
Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении.
РИА Новости вчера в 06:42
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым и отдал сдачу на развитие авиации
Владимир Путин угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым во время визита на авиасалон МАКС-2019 в Жуковском.
Москва 24 27 августа в 10:30
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски озадачила поклонников своим внешним видом
Неудивительно, что многие пользователи социальных сетей пописываются на ее страничку в Instagram и пристально следят не только за ее личной жизнью, но и за ее внешним видом.
Bimru.ru вчера в 11:32
Наука
«Национальный БиоСервис» открыл свой пятый биобанк на базе СамГМУ
Самарский государственный медицинский университет и первый российский широкопрофильный коммерческий исследовательский биобанк «Национальный БиоСервис» займутся совместным сбором биоматериалов для разработки новых лекарственных препаратов и поиска новых подходов к персонифицированной терапии.
Фармацевтический вестник 26 августа в 08:07
Общество
В Приморье объявлен режим ЧС из-за паводка
Власти Приморского края объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории 15 муниципальных образований, говорится в постановлении главы региона.
Коммерсантъ вчера в 22:49
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости вчера в 18:38
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 27 августа в 10:23
Наука
Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru вчера в 14:51
Общество
Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в праздник
Рассказываем, в чем его суть и что нельзя делать на Ореховый Спас-2019.
Алтапресс вчера в 19:30
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Теннис
Джокович вышел в 3-й круг US Open
Новак Джокович преодолел 2-й круг Открытого чемпионата США.
Sportbox.RU вчера в 21:43
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк вчера в 04:46
Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 10 км
Пепловый выброс на высоту до 10 км произошел в четверг из вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
ТАСС 00:09
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Происшествия
Заведующая ЗАГСом попалась на получении взяток в Красноярске
В Красноярске возбуждено два уголовных дела в отношении заведующей территориальным отделом ЗАГС по Кировскому и Свердловскому районам города.
REGNUM вчера в 23:13
Армия и оружие
Посадку Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль сняли на видео
Минобороны опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль, проведенной в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
РИА Новости вчера в 22:27
Кино
На пресс-конференцию фильма о Норд-Осте привели одного из заложников
Вокруг ТВ вчера в 08:16
Общество
Для учителей разработали правила поведения в интернете
В России дополнили кодекс этики педагогических работников. В документе прописали, что не должен делать учитель в интернете.
KudaGo вчера в 10:03
Происшествия
Истребитель F-15 ВВС Японии совершил аварийную посадку на юге страны
Истребитель F-15 Сил самообороны Японии аварийно сел на базе ВВС США Кадена, расположенной на южном японском острове.
РЕН ТВ 00:25
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Происшествия
Пострадавший при обрушении стены в Новосибирске идет на поправку
Пострадавший при обрушении стены реконструируемой насосной станции в Новосибирске рабочий субподрядной организации идет на поправку, его состояние средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
РИА Новости 00:50
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Общество
В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии
После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Технологии
Поисковикам в России запретят выдавать ссылки на пиратский контент
Поисковые системы в России обяжут подключаться к специальному реестру пиратских ссылок и удалять их в течение шести часов после появления в списке.
Ридус вчера в 19:08