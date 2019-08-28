Общество
Известия«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.
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с чего всё началось
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.РИА Новостивчера в 10:24
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Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве составит около 2700 рублей
РЖД-Партнервчера в 10:16
Услугу аэротакси между Москвой и аэропортами могут запустить после тестов сервиса в 2020 г
Агентство Москвавчера в 09:33
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:30, Вашингтон
Авто
«Урал» вернется к выпуску «бескапотника» с кабиной от Iveco
Российская газета вчера в 12:06
Политика
Министры ЕС обсудят безопасность судоходства в Ормузском проливе
В четверг в Финляндии, которая председательствует в ЕС, проходит неформальная встреча министров обороны европейских стран, на которой планируется обсудить вопросы гибридных угроз, влияние новых технологий и климата на безопасность, а также морскую безопасность.
РИА Новости 03:17
Политика
Назарбаев предложил лидерам ядерных держав собраться в Нур-Султане
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на церемонии награждения Назарбаевской премией предложил лидерам ядерных держав провести переговоры в столице Казахстана, Нур-Султане.
РБК 04:26
Шоу-бизнес
Кабмин хочет поручить Бузовой пропаганду безопасности на дорогах
МР7.ру вчера в 11:38
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Происшествия
В Анапе арестовали полицейских по делу о принуждении к сексу
Суд постановил поместить под стражу двоих бывших полицейских, подозреваемых в принуждении к сексу несовершеннолетней девушки в Анапе.
Rambler News Service вчера в 13:19
Политика
Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу
Российская газета 04:05
Происшествия
Тело скончавшейся в Турции девочки отправят в Россию 30 августа
Тело скончавшейся после инцидента в бассейне турецкого отеля российской девочки отправят в Россию в пятницу, 30 августа.
RT на русском 02:52
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила вернулись на работу
Для разрешения ситуации со 2 сентября в городскую больницу примут на работу двух новых хирургов, а также направят специалистов из областной больницы и клинических ординаторов.
Телеканал 360° вчера в 03:05
Футбол
«Барселона» не смогла договориться с «ПСЖ» по трансферу Неймара
Руководство каталонской «Барселоны» не смогло договориться с «ПСЖ» о переходе бразильского нападающего Неймара, утверждает издание RMC Sport.
Евро-футбол.ру 01:17
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Музыка
София Ротару вернулась в Россию, выступив на «Новой волне»
По информации СМИ, Ротару решила больше не выступать в России из-за военного положения в Украине (София — гражданка этой страны): певица, опасаясь за свою семью, не хотела провоцировать радикально настроенных соотечественников.
Woman.ru вчера в 16:43
Экономика
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru вчера в 17:46
Энергетика
Газпром в рамках спора с Нафтогазом в Англии выплатил 345 млн долларов
Газпром с начала года в рамках дела о признании в Англии решения арбитража Стокгольма по спору с Нафтогазом внес обеспечительные платежи на сумму 345 млн долларов, следует из отчета российской компании по МСФО.
Взгляд.ру 03:30
Шоу-бизнес
У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась еще одна дочь
В 79 лет актер Эммануил Виторган, которого астраханцы считают своим земляком, вновь стал папой.
Каспий.Инфо вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Соколовский поцеловал Риту Дакоту во время концерта
Вчерашний поступок Соколовского на концерте Риты, как и следовало ожидать, не прошел мимо публичного обсуждения.
Uznayvse.ru 03:51
Транспорт
Дорожных знаков в Москве в районе Арбат станет меньше на 44%
Количество дорожных знаков в Москве в районе Арбат сократится на 44% благодаря введению зоны регулируемой платной парковки и применению новых совмещённых дорожных знаков, сообщил журналистам заместитель руководителя дирекции Центра организации дорожного движения Сергей Назаров.
РИА Новости 03:26
Происшествия
На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей
Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия вчера в 12:15
Футбол
Президент «Ромы» одобрил возможный трансфер Тайсона
Президент римской «Ромы» Джеймс Паллотта одобрил возможное приобретение бразильского полузащитника донецкого «Шахтёра» Тайсона, утверждает Corriere dello Sport.
Чемпионат 03:48
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Кино
Появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
На канале WBRussia в YouTube появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли.
Профиль вчера в 14:10
Политика
Дата обмена заключенными между Россией и Украиной переносится
По словам Рыбина, люди, которых Киев готовит к обмену, находятся в пункте сбора в полутюремных условиях под наблюдением Службы безопасности Украины.
Эхо Москвы вчера в 07:04
Общество
В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии
После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Авто
Составлен рейтинг самых продаваемых седанов в Москве
Лидером продаж стал Volkswagen Polo с результатом 7533 единиц (+43%). Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых седанов в Москве.
Автоновости дня 03:25
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины
Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru вчера в 01:31