ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.

с чего всё началось

Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.

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