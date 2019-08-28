Общество

ИзвестияИзвестия«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси

Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.
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с чего всё началось

«Вертолеты России» рассказали, сколько будет стоить полет на аэротакси

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.
РИА Новости10:24

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Стоимость полета на аэротакси в Москве составит около 3 тыс. рублей

Коммерсантъ13:34

Услугу аэротакси между Москвой и аэропортами могут запустить после тестов сервиса в 2020 г

Агентство Москва09:33

В «Вертолетах России» назвали цены на аэротакси в Москве

РБК12:42

Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве составит около 2700 рублей

РЖД-Партнер10:16

«Вертолеты России» договорились о создании в Москве системы аэротакси

Ведомости09:10

«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» подписали соглашение о создании системы аэротакси

Дождь09:09

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ТАСС14:54
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