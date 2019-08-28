Общество
Известия«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.
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с чего всё началось
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.РИА Новости10:24
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В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой
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Проблемы в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в среду днем в России.
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В Испании дети заболели «синдромом оборотня»
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На главу ФБК завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
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Чемпионат 09:55
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
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12 боевых самолетов приземлились на автомагистраль в Татарстане
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Ubisoft назвала бизнес-модель Steam «нереальной»
В беседе с The New York Times вице-президент Ubisoft по партнерству и доходам Крис Ран назвал эти проценты «нереальными».
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