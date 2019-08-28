Общество
Известия«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.
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с чего всё началось
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.РИА Новости10:24
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Общество
В ГИБДД предложили ограничить скорость при перевозке детей
Российская газета 10:21
Происшествия
СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка
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Вышел трейлер фильма «Прачечная» с Мерил Стрип
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Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35
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Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
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Новорожденный ребенок умер из-за аномально большого мозга
Доктора объяснили, что у Симпсон развился сепсис, из-за чего ее мозг воспалился, увеличился в размере и повредил череп.
Lenta.ru 19:05
Игры
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Следующие президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут в ноябре 2020 года Сенатор-демократ от Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд сообщила, что больше не участвует в гонке за пост президента США.
Аргументы и Факты 18:44
Кино
Тайка Вайтити присоединится к новому «Отряду самоубийц»
КиноПоиск 02:10
Общество
Минимальный размер пенсии повысят в Москве с 1 сентября
Власти столицы с сентября 2019 года повысят минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров до 19,5 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
РИАМО вчера в 09:20
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» Су-57
В Сети появилось видео исполнения истребителем Су-57 фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Взгляд.ру 01:29
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
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Кино
Вышел трейлер фантастического фильма «Аванпост» с Алексеем Чадовым
Еще в начале этого года уральский режиссер Егор Баранов представил мировую премьеру своего научно-фантастического фильма «Аванпост» на престижном кинофестивале Cinequest в Сан-Хосе.
Телепрограмма 07:47
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Политика
Пушков подтвердил слова Макрона о конце гегемонии Запада
Заявление по поводу гегемонии Запада Макрон сделал в ходе своего выступления на совещании послов республики.
ПолитРоссия вчера в 13:43
Общество
Для российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях
Специалисты Минпросвещения совместно с общероссийским профсоюзом работников образования разработали регламентированные нормы поведения для педагогов в социальных сетях, сообщает 27 августа газета «Известия».
REGNUM вчера в 16:54
Космос
SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper
Новая стартовая площадка компании SpaceX в районе Бока-Чика в штате Техас стала местом испытания космического аппарата Starhopper.
Популярная механика 00:20
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Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
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Политика
Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»
Российская газета 18:24
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Игры
В сентябре подписчики PS Plus получат сразу две отличных AAA-игры
Sony решила по-настоящему расщедриться в сентябре: подписчики сервиса PlayStation Plus получат в следующем месяце Batman: Arkham Knight и Darksiders 3. А ведь релиз Darksiders 3 состоялся меньше года назад, и игра до сих пор стоит почти 4 тыс. рублей.
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Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском
В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.
РБК 11:52
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Политика
Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»
Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru 16:11
Происшествия
Власти уточнили число жертв обрушения стены в Новосибирске
Из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске удалось освободить трех человек, один из них погиб, сообщили в «Сибирской генерирующей компании» (СГК), которой принадлежит здание.
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