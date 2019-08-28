Общество
Известия«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.
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с чего всё началось
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.РИА Новости10:24
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Общество
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Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
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Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле со стороны ВСУ
В Народной милиции ДНР сообщили об обстреле со стороны ВСУ по районам населенного пункта Крутая Балка, подконтрольного самопровозглашенной Донецкой Народной Республике.
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В сравнении с I кварталом показатель уменьшился на 1,6% Отмечается, что численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума (что является уровнем бедности) во II квартале 2019 года достигла 18,6 миллионов человек, или 12,7% от всего населения, говорится в материалах статистического ведомства.
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В Берлине прокомментировали освобождение Вышинского из-под стражи
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Осмотрев экспозиции при посещении Международного авиационно-космического салона-2019 (МАКС), Путин решил угостить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана нашим мороженым.
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Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев
Умер генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев. Он скончался в возрасте 90 лет.
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В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
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Вэн Volkswagen T6.1 придёт в Россию в 2020 году
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Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
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