Общество
Известия«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.
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Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
РИА Новости 06:49
Армия и оружие
Захарова рассказала о ситуации в Сирии
Россия оценивает ситуацию в Сирийской Арабской Республике как стабильную, однако сохраняются некоторые очаги напряженности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ФАН 09:17
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Космос
NASA: к Земле приближаются два крупных астероида
По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.
МедиаКорСеть 06:15
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Футбол
Защитник ФК «Тамбов» Гогуа может перейти в ЦСКА
Защитник футбольного клуба "Тамбов" Седрик Гогуа может перейти в московский ЦСКА.
Онлайн Тамбов.ру 05:30
Происшествия
Носорог напал на автомобиль в природном парке в Германии
Разъяренный носорог напал и опрокинул автомобиль смотрительницы за животными в природном парке в Германии, сообщает газета Bild.
REGNUM вчера в 19:58
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой стало плохо на «Новой волне»
Телеведущей стало плохо в одном из ресторанов, где «Муз-ТВ» дружным коллективом отмечал день рождения ведущего шоу «Отпуск без путевки» Андрея Разыграева.
RuNews24.ru 11:08
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Политика
Российские космонавты полетят в космос на американских кораблях
Аргументы недели 08:23
Футбол
«Спартак» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции
В прошлом сезоне 27-летний сенегальский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 30 мячей за "Касымпашу".
Вести.Ru 10:48
Авто
В России появится новый бюджетный кроссовер Geely SX11
Китайская компания запустит в нашей стране продажи нового компактного кроссовера Geely SX11 уже до конца текущего года.
SpeedMe 04:24
Происшествия
«Красное Сормово» раскрыло детали ЧП на судоверфи в Нижнем Новгороде
Возгорание на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде произошло 28 августа в 8:23 утра.
РБК 09:11
Происшествия
В Новосибирске в здании произошло обрушение стены
В Новосибирске произошло ЧП: в Ленинском районе Новосибирска в здании произошло обрушение стены, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на российские СМИ.
The Moscow Post 02:50
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Космос
Космическая миссия Индии опубликовала новые фотографии Луны
Индийская организация космических исследований опубликовала новые снимки Луны, сделанные камерой космического корабля Чандраян-2.
REGNUM вчера в 06:08
Футбол
Хавбек «Ростова» Эззатоллахи арендован бельгийским «Эйпеном»
22-летнего хавбека на один сезон арендовал «Эйпен», выступающий в высшем дивизионе.
Sports.ru 11:15
Космос
В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера
Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.
МИР 24 01:52
Политика
ОАК подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на авиасалоне МАКС-2019 подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21.
Коммерсантъ 09:36
Политика
Королева Британии одобрила приостановку работы парламента
Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
РИА Новости 10:35
Политика
Легендарная площадь в Донецке получила имя Захарченко
Rusvesna.su 10:18
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Музыка
Скрипачка Линдси Стирлинг провела концерт в виртуальной реальности
Американская скрипачка Линдси Стирлинг провела VR-концерт совместно со стартапом Wave.
REGNUM вчера в 10:46
Политика
Захарова назвала новые антироссийские санкции США нелегитимными
Захарова отметила, что решение о введении нового пакета санкций принято с целью "нанести ущерб финансовому сектору и высокотехнологичным отраслям экономики", однако РФ "не раз уже доказывала устойчивость к подобным внешним ограничениям".
ТАСС 09:22
Политика
Дмитрий Песков прокомментировал зарплаты тагильских хирургов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что медики должны получать зарплату не ниже средней по региону.
ТагилСити.ру 07:59