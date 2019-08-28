Общество

ИзвестияИзвестия«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси

Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.
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«Вертолеты России» договорились о создании в Москве системы аэротакси

Ведомости09:10

«Вертолеты России» подписали соглашение с «Яндексом» о создании аэротакси

Коммерсантъ09:43

«Вертолеты России» нашли партнера для аэротакси в Москве

РБК09:28

Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве составит около 2700 рублей

РЖД-Партнер10:16

«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» подписали соглашение о создании системы аэротакси

Дождь09:09

Аэротакси в Москве смогут летать над руслами рек и ж/д путями

ТАСС11:03

Услугу аэротакси между Москвой и аэропортами могут запустить после тестов сервиса в 2020 г

Агентство Москва09:33
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