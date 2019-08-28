Общество
Известия«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.
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с чего всё началось
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.РИА Новости10:24
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Общество
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С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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Определились все участники группового этапа футбольной Лиги чемпионов
В среду прошли ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которых определились обладатели последних путевок в групповую стадию.
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Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
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Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском
В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.
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В 2020 году курс рубля составит 65,7 рубля за $1 против 64,9 рубля в апрельском прогнозе, в 2021 году - 66,1 рубля за $1 против 65,4 рубля ранее, в 2022 году - 66,5 рубля против 66,2 рубля.
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Компания SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper
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Тральная группа БФ провела учение по поиску мин
В Калининградской области в городе Балтийске – в Балтийской военно-морской базе — корабельная тральная группа (КТГ) в составе морского тральщика «Александр Обухов», базового и рейдового тральщиков «Новочебоксарск» и Р-273 провела учение по противоминным действиям.
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Тверской суд Москвы постановил направить на принудительное лечение Василия Костылева, обвиняемого в нападении на полицейских ( ч. 1 и 2 ст. 318 УК РФ) в ходе акции протеста против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Москве.
Коммерсантъ 16:22
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Банк России выпустит памятную серебряную монету к 100-летию ВГИК
Банк России 28 августа выпускает в обращение памятную монету, которая посвящена 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова.
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Олег Меньшиков вернулся к работе в театре после госпитализации
Актер и художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков вернулся к работе после госпитализации.
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Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
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Как уже сообщало АСН, "Союз МС-14" после успешного старта 22 августа не смог состыковаться с МКС в субботу 24 августа.
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Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
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Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
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Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
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Армия и оружие
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
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Россия в ближайшее время заплатит взнос в Совет Европы
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Политика
Болтон посетит 29 августа Белоруссию, где встретится с Лукашенко
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил в среду информацию о том, что в четверг посетит Белоруссию, где встретится с президентом страны Александром Лукашенко.
ТАСС 16:38
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Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
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Forbes назвал самые богатые семьи России
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