ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.

с чего всё началось

Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.

Политика Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару.

Религия Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.

Экономика В России зафиксировали рост уровня бедности Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.

Политика Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.

Политика Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Политика Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки» Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.

Наука Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.

Политика Гройсман записал прощальное видеообращение Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.

Футбол «Болтон» обрёл нового владельца и избежал ликвидации Ранее Английская футбольная лига (EFL) дала «Болтону» срок до 27 августа, до 19:00 мск, но внешняя администрация так и не решила проблемы клуба.

Экономика МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.

Кино «Союзмультфильм» объявил конкурс анимированных комиксов про Винни-Пуха "Союзмультфильм" совместно с профплощадкой "Слет аниматоров" проводит конкурс на лучший анимированный комикс о Винни-Пухе.

Происшествия Страховщик оплатит репатриацию погибшей в Турции российской девочки Пострадавшая в результате несчастного случая в бассейне 12-летняя россиянка умерла сегодня в больнице Страховая компания "Согласие" полностью оплатит проведенное лечение и репатриацию тела в Россию 12-летней девочки, умершей после несчастного случая в Турции.

Общество Pornhub снял «самое грязное порно в мире» Корпорация Pornhub решила напомнить пользователям Сети об экологии и запустила кампанию "Самое грязное порно в мире".

Финансы Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года Минэкономразвития прогнозирует курс доллара к концу 2019 года на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.

Армия и оружие Болтон обвинил Китай в краже технологий американского истребителя F-35 Китай, по сути, украл технологии американского бомбардировщика F-35 для своего истребителя пятого поколения, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Общество В испанской Валенсии прошли томатные бои В испанском городе Буньоль прошёл фестиваль La Tomatina, в ходе которого около 20 тыс. человек забросали друг друга помидорами.

Космос Потенциально опасный астероид сблизится с Землей 28 августа Любое космическое тело размером больше 100-150 метров, пересекающее орбиту Земли на расстоянии менее 7 479 894 километров (19,5 расстояний до Луны) зачисляется учеными в категорию «потенциально опасных».