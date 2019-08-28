ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.

с чего всё началось

Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.

Политика В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.

Футбол Зелимхан Бакаев: Джикия по поводу моего вызова в сборную не шутил Вас включили в заявку сборной России на сентябрьские матчи против Шотландии и Казахстана.

Политика Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Армия и оружие Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".

Происшествия Женщина порезала трехлетнему ребенку лицо в центре Тбилиси В центре Тбилиси женщина совершила нападение на двоих малолетних детей, шедших по улице с родителями.

Политика Крымскому татарину дали 10 лет за участие в добровольческом батальоне 22-летний житель Крыма Дилявер Гафаров получил десять лет колонии строгого режима за участие в деятельности крымскотатарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана в Херсонской области в Украине.

Армия и оружие Иностранным журналистам показали российские базы в Сирии Министерство обороны РФ организовало для западных журналистов «день открытых дверей» на российской авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе в Сирии.

Происшествия Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки Защита подозреваемых отрицает факт сексуального контакта полицейских со спортсменкой. 28 августа подозреваемых поместили в СИЗО.

Политика Новое правительство Италии сформирует прежний премьер РИА Новости сообщает, что на встрече Маттарелла должен поручить итальянскому политику сформировать новое правительство на основе политических договоренностей, которых в ходе переговоров достигли "5 звезд", а также Демократическая партия.

Общество Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, сломивший 130 воров в законе Василий Сныцерев известен в первую очередь как один из создателей колонии "Белый лебедь", главной целью которой была "ломка" воров в законе.

Политика Гройсман записал прощальное видеообращение Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.

Авто Seat Tarraco стал первым серийным гибридом марки Компания Seat представила новую модификацию кроссовера Tarraco — исполнение FR стало самым мощным вариантом модели и первым серийным гибридом испанского автопроизводителя.

Политика Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.

Авто BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6 BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.

Происшествия На главу ФБК завели дело из-за фильма «Он вам не Димон» В отношении директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова возбудили уголовное дело за злостное неисполнение решения суда в виде отказа удалить со своего YouTube-канала неугодный Медведеву материал.

Общество В работе «ВКонтакте» произошел сбой Проблемы в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в среду днем в России.

Происшествия В Ленобласти возбудили дело против донора с ВИЧ ВИЧ-инфицированная жительница Ленинградской области стала фигуранткой уголовного дела, сдав донорскую кровь, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Трагический инцидент произошел 27 августа во время того, как девушка пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле.