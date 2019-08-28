Общество
Известия«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.
Читать в источнике
Оценить46
с чего всё началось
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.РИА Новостивчера в 10:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве составит около 2700 рублей
РЖД-Партнервчера в 10:16
Услугу аэротакси между Москвой и аэропортами могут запустить после тестов сервиса в 2020 г
Агентство Москвавчера в 09:33
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 01:33, Ашберн
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
RT на русском вчера в 03:20
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости вчера в 18:38
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Политика
Компании США попросили Трампа отменить новые пошлины на товары из КНР
Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на товары из Китая, которые должны вступить в силу в воскресенье, 1 сентября.
Известия вчера в 20:03
Происшествия
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
ЧП в турецком отеле Российское генконсульство в Анталье на минувшей неделе сообщило, что 12-летнюю девочку из России госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая, который произошел 18 августа в бассейне отеля "Санхилл" в Бодруме.
РИА Новости вчера в 10:12
Армия и оружие
Армия Ливана открыла огонь по израильским беспилотникам
Аргументы и Факты вчера в 15:56
Происшествия
В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой
Pravda.Ru 27 августа в 03:16
Политика
Зачитавшая перед Зеленским рэп певица объяснила поездку в Крым
Украинская певица Алина Паш, прочитавшая рэп перед президентом Владимиром Зеленским на праздновании Дня независимости в Киеве, объяснила свою поездку в Крым после воссоединения полуострова с Россией.
РИА Новости вчера в 21:21
Происшествия
Число жертв взрыва во Львовской области увеличилось до восьми
В городе Дрогобыч Львовской области спасатели обнаружили тела восьми погибших во время взрыва в жилом доме, сообщили 29 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
REGNUM 00:28
Политика
Болтон оценил свой визит на Украину
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал свой визит на Украину.
RT на русском вчера в 15:26
Политика
Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК вчера в 17:13
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган снова стал отцом в 79 лет
Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.
Дни24 вчера в 03:12
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ вчера в 02:28
Армия и оружие
Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform вчера в 04:01
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Транспорт
На платформах МЦД установят валидаторы для карты «Тройка»
К открытию Московских центральных диаметров (МЦД) на платформах установят валидаторы, позволяющие оплачивать проезд картой «Тройка».
REGNUM 00:25
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 27 августа в 10:23
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Наука
Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru вчера в 14:51
Экономика
Росстат заявил о росте бедности в России
В сравнении с I кварталом показатель уменьшился на 1,6% Отмечается, что численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума (что является уровнем бедности) во II квартале 2019 года достигла 18,6 миллионов человек, или 12,7% от всего населения, говорится в материалах статистического ведомства.
MoneyTimes.Ru вчера в 03:45
Общество
В Приморском крае ввели режим ЧС
RT на русском вчера в 21:44
Политика
Парламент Татарстана не хочет отмечать конец татаро-монгольского ига
В пояснительной записке к законопроекту, который внес депутат от Калужской области, где в 1480 году и происходило Стояние на Угре — войск Большой Орды хана Ахмата и великого князя московского Ивана III, — говорится, что в результате тех событий «произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве».
Евразия Daily 27 августа в 11:51
Политика
Верховная рада нового созыва соберется на первое заседание
29 августа на Украине пройдет первое заседание Верховной рады девятого созыва, избранной при новом президенте страны Владимире Зеленском.
Газета.Ru 01:04
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Общество
Импортные органические продукты рискуют исчезнуть из магазинов России
С начала будущего года из российских магазинов могут исчезнуть все импортные продукты, которые имеют маркировку "органический".
Pravda.Ru вчера в 05:28
Кино
Вышел первый тизер нового фильма Кристофера Нолана
Культуромания вчера в 14:06
Здоровье
Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания
Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.
ТАСС 00:01
Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 10 км
Пепловый выброс на высоту до 10 км произошел в четверг из вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
ТАСС 00:09