Общество

ИзвестияИзвестия«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси

Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.
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с чего всё началось

«Вертолеты России» рассказали, сколько будет стоить полет на аэротакси

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.
РИА Новостивчера в 10:24

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Стоимость полета на аэротакси в Москве составит около 3 тыс. рублей

Коммерсантъвчера в 13:34

«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» подписали соглашение о создании системы аэротакси

Дождьвчера в 09:09

В «Вертолетах России» назвали цены на аэротакси в Москве

РБКвчера в 12:42

Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве составит около 2700 рублей

РЖД-Партнервчера в 10:16

«Вертолеты России» договорились о создании в Москве системы аэротакси

Ведомостивчера в 09:10

Эксперты назвали запуск аэротакси экспериментом, у которого есть будущее

ТАССвчера в 14:54

Услугу аэротакси между Москвой и аэропортами могут запустить после тестов сервиса в 2020 г

Агентство Москвавчера в 09:33
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Экономика

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
RT на русском вчера в 03:20
Политика

Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

РИА Новости вчера в 18:38
Футбол

В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Политика

Компании США попросили Трампа отменить новые пошлины на товары из КНР

Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на товары из Китая, которые должны вступить в силу в воскресенье, 1 сентября.
Известия вчера в 20:03
Происшествия

Умерла пострадавшая в Турции девочка из России

ЧП в турецком отеле Российское генконсульство в Анталье на минувшей неделе сообщило, что 12-летнюю девочку из России госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая, который произошел 18 августа в бассейне отеля "Санхилл" в Бодруме.
РИА Новости вчера в 10:12
Армия и оружие

Армия Ливана открыла огонь по израильским беспилотникам

Аргументы и Факты вчера в 15:56
Происшествия

В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой

Pravda.Ru 27 августа в 03:16
Политика

Зачитавшая перед Зеленским рэп певица объяснила поездку в Крым

Украинская певица Алина Паш, прочитавшая рэп перед президентом Владимиром Зеленским на праздновании Дня независимости в Киеве, объяснила свою поездку в Крым после воссоединения полуострова с Россией.
РИА Новости вчера в 21:21
Происшествия

Число жертв взрыва во Львовской области увеличилось до восьми

В городе Дрогобыч Львовской области спасатели обнаружили тела восьми погибших во время взрыва в жилом доме, сообщили 29 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
REGNUM 00:28
Политика

Болтон оценил свой визит на Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал свой визит на Украину.
RT на русском вчера в 15:26
Политика

Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК вчера в 17:13
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган снова стал отцом в 79 лет

Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.
Дни24 вчера в 03:12
Религия

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа

Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ вчера в 02:28
Армия и оружие

Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform вчера в 04:01
Экономика

Росстат назвал объем теневой экономики России

Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Транспорт

На платформах МЦД установят валидаторы для карты «Тройка»

К открытию Московских центральных диаметров (МЦД) на платформах установят валидаторы, позволяющие оплачивать проезд картой «Тройка».
REGNUM 00:25
Экономика

В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 27 августа в 10:23
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Технологии

Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей

Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Наука

Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России

Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru вчера в 14:51
Экономика

Росстат заявил о росте бедности в России

В сравнении с I кварталом показатель уменьшился на 1,6% Отмечается, что численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума (что является уровнем бедности) во II квартале 2019 года достигла 18,6 миллионов человек, или 12,7% от всего населения, говорится в материалах статистического ведомства.
MoneyTimes.Ru вчера в 03:45
Общество

В Приморском крае ввели режим ЧС

RT на русском вчера в 21:44
Политика

Парламент Татарстана не хочет отмечать конец татаро-монгольского ига

В пояснительной записке к законопроекту, который внес депутат от Калужской области, где в 1480 году и происходило Стояние на Угре — войск Большой Орды хана Ахмата и великого князя московского Ивана III, — говорится, что в результате тех событий «произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве».
Евразия Daily 27 августа в 11:51
Политика

Верховная рада нового созыва соберется на первое заседание

29 августа на Украине пройдет первое заседание Верховной рады девятого созыва, избранной при новом президенте страны Владимире Зеленском.
Газета.Ru 01:04
Политика

Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Общество

Импортные органические продукты рискуют исчезнуть из магазинов России

С начала будущего года из российских магазинов могут исчезнуть все импортные продукты, которые имеют маркировку "органический".
Pravda.Ru вчера в 05:28
Кино

Вышел первый тизер нового фильма Кристофера Нолана

Культуромания вчера в 14:06
Здоровье

Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания

Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.
ТАСС 00:01
Общество

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 10 км

Пепловый выброс на высоту до 10 км произошел в четверг из вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
ТАСС 00:09
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