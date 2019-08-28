Общество

ИзвестияИзвестия«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси

Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.
Читать в источнике
Комментировать30
с чего всё началось

«Вертолеты России» рассказали, сколько будет стоить полет на аэротакси

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.
РИА Новостивчера в 10:24

Подробнее о событии

Стоимость полета на аэротакси в Москве составит около 3 тыс. рублей

Коммерсантъвчера в 13:34

В Москве появится аэротакси

Москва 24вчера в 09:51

В «Вертолетах России» назвали цены на аэротакси в Москве

РБКвчера в 12:42

Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве составит около 2700 рублей

РЖД-Партнервчера в 10:16

Эксперты назвали запуск аэротакси экспериментом, у которого есть будущее

ТАССвчера в 14:54

«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» подписали соглашение о создании системы аэротакси

Дождьвчера в 09:09

Услугу аэротакси между Москвой и аэропортами могут запустить после тестов сервиса в 2020 г

Агентство Москвавчера в 09:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 03:04, Вашингтон
Политика

Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.
Известия 02:22
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Тутси» поблагодарила Волкову из «Тату» за уход мужа

Пятый канал вчера в 23:14
Происшествия

Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми

Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Технологии

Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов

В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика

Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Общество

Москвичам повысят минимальную пенсию с 1 сентября

С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тыс. рублей для неработающих пенсионеров.
Известия 27 августа в 11:26
Происшествия

На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу попали 15 человек

В Ставропольском крае в результате ДТП в больницу доставлено 15 пассажиров микроавтобуса, в том числе пятеро несовершеннолетних.
Российская газета 02:47
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Политика

Новое правительство Италии сформирует прежний премьер

РИА Новости сообщает, что на встрече Маттарелла должен поручить итальянскому политику сформировать новое правительство на основе политических договоренностей, которых в ходе переговоров достигли "5 звезд", а также Демократическая партия.
Вести.Ru вчера в 14:48
Экономика

Кто содержит убыточный телеканал «Дождь»

Как стало известно RT, телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование из-за рубежа.
RT на русском 02:15
Космос

NASA предупредило о двух движущихся к Земле астероидах

Ученые из NASA предупредили людей о двух огромных астероидах, движущихся к Земле.
Актуальные Новости вчера в 01:18
Футбол

В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Общество

Набережную Хабаровска закрыли из-за подъема воды в Амуре

Городскую набережную в Хабаровске закрыли в четверг из-за высокого уровня воды в Амуре, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
ТАСС 01:30
Политика

Зачитавшая перед Зеленским рэп певица объяснила поездку в Крым

РИА Новости вчера в 21:21
Здоровье

Медики назвали самые опасные и нелепые ошибки пациентов

Рамблер 02:05
Космос

NASA впервые показало телескоп «James Webb» в сборе

В Лос-Анджелесе (США) на объекте компании Northrop Grumman инженеры впервые соединили все части космического телескопа NASA «James Webb» в единое целое, что является важной вехой на пути к его запуску в 2021 году и создает почву для некоторых критических испытаний, которые обсерватория должна пройти перед полетом в космос.
Ин-спейс.ру 02:22
Экономика

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России

Южный Федеральный вчера в 20:17
Армия и оружие

Появилось видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль

Министерство обороны России опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
Известия 00:07
Происшествия

В Мексике 26 человек погибли в результате нападения на бар

ТАСС вчера в 13:36
Политика

Британцы поддержали петицию против приостановки работы парламента

Жители Великобритании активно высказываются против приостановки работы национального парламента.
Российская газета 02:08
Экономика

Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти

По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru вчера в 17:46
Политика

В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»

Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
RT на русском 01:00
Музыка

Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»

Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка из Санкт-Петербурга умерла в больнице

Евразия Daily вчера в 09:58
Футбол

«Знамя» из Ногинска объявило о подписании Самедова

Бывший футболист сборной России Александр Самедов стал игроком ФК «Знамя» из Ногинска.
Чемпионат вчера в 17:54
Происшествия

Экс-чемпиона UFC нокаутировали во время уличной драки

Как сообщает TMZ, в одном из ночных клубов на Гавайях 40-летний американец устроил драку с одним из посетителей заведения.
Metaratings 02:02
Политика

Сенатор Джиллибранд вышла из гонки за пост президента США

Аргументы и Факты вчера в 18:44
Происшествия

Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»

Газета.Ru вчера в 21:06
Происшествия

Минтранс выделит 5,6 млн рублей на защиту аэропортов от птиц

На сайте госзакупок объявлен тендер на выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка научно обоснованных предложений по государственному регулированию обеспечения орнитологической безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации в Российской Федерации".
Российская газета 02:22
Как работают Яндекс.Новости?
Международный авиационно-космический салон - 2019 (МАКС)Больше новостей по теме
Главное