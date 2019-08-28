Общество
Известия«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.
Читать в источнике
Оценить47
с чего всё началось
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.РИА Новостивчера в 10:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве составит около 2700 рублей
РЖД-Партнервчера в 10:16
Услугу аэротакси между Москвой и аэропортами могут запустить после тестов сервиса в 2020 г
Агентство Москвавчера в 09:33
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 03:04, Вашингтон
Политика
Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.
Известия 02:22
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тутси» поблагодарила Волкову из «Тату» за уход мужа
Пятый канал вчера в 23:14
Происшествия
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Технологии
Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов
В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Общество
Москвичам повысят минимальную пенсию с 1 сентября
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тыс. рублей для неработающих пенсионеров.
Известия 27 августа в 11:26
Происшествия
На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу попали 15 человек
В Ставропольском крае в результате ДТП в больницу доставлено 15 пассажиров микроавтобуса, в том числе пятеро несовершеннолетних.
Российская газета 02:47
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Политика
Новое правительство Италии сформирует прежний премьер
РИА Новости сообщает, что на встрече Маттарелла должен поручить итальянскому политику сформировать новое правительство на основе политических договоренностей, которых в ходе переговоров достигли "5 звезд", а также Демократическая партия.
Вести.Ru вчера в 14:48
Экономика
Кто содержит убыточный телеканал «Дождь»
Как стало известно RT, телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование из-за рубежа.
RT на русском 02:15
Космос
NASA предупредило о двух движущихся к Земле астероидах
Ученые из NASA предупредили людей о двух огромных астероидах, движущихся к Земле.
Актуальные Новости вчера в 01:18
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Общество
Набережную Хабаровска закрыли из-за подъема воды в Амуре
Городскую набережную в Хабаровске закрыли в четверг из-за высокого уровня воды в Амуре, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
ТАСС 01:30
Политика
Зачитавшая перед Зеленским рэп певица объяснила поездку в Крым
РИА Новости вчера в 21:21
Космос
NASA впервые показало телескоп «James Webb» в сборе
В Лос-Анджелесе (США) на объекте компании Northrop Grumman инженеры впервые соединили все части космического телескопа NASA «James Webb» в единое целое, что является важной вехой на пути к его запуску в 2021 году и создает почву для некоторых критических испытаний, которые обсерватория должна пройти перед полетом в космос.
Ин-спейс.ру 02:22
Экономика
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России
Южный Федеральный вчера в 20:17
Армия и оружие
Появилось видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль
Министерство обороны России опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
Известия 00:07
Происшествия
В Мексике 26 человек погибли в результате нападения на бар
ТАСС вчера в 13:36
Политика
Британцы поддержали петицию против приостановки работы парламента
Жители Великобритании активно высказываются против приостановки работы национального парламента.
Российская газета 02:08
Экономика
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru вчера в 17:46
Политика
В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»
Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
RT на русском 01:00
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из Санкт-Петербурга умерла в больнице
Евразия Daily вчера в 09:58
Футбол
«Знамя» из Ногинска объявило о подписании Самедова
Бывший футболист сборной России Александр Самедов стал игроком ФК «Знамя» из Ногинска.
Чемпионат вчера в 17:54
Происшествия
Экс-чемпиона UFC нокаутировали во время уличной драки
Как сообщает TMZ, в одном из ночных клубов на Гавайях 40-летний американец устроил драку с одним из посетителей заведения.
Metaratings 02:02
Политика
Сенатор Джиллибранд вышла из гонки за пост президента США
Аргументы и Факты вчера в 18:44
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Происшествия
Минтранс выделит 5,6 млн рублей на защиту аэропортов от птиц
На сайте госзакупок объявлен тендер на выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка научно обоснованных предложений по государственному регулированию обеспечения орнитологической безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации в Российской Федерации".
Российская газета 02:22