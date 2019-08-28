ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.

с чего всё началось

Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Происшествия СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Политика Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.

Общество Источник «Коммерсанта» опроверг запрет московским школам проводить линейки 2 сентября Источник газеты, объяснил снятие публикации "некорректным цитированием".В департаменте образования "Коммерсанту" подтвердили, что 1 сентября День знаний в Москве отметят в рамках московского международного форума "Город образования" на ВДНХ.На вопрос о том, направлял ли департамент в столичные школы рекомендацию не проводить линеек 2 сентября, изданию не ответили.

Шоу-бизнес Правительство может подключить Ольгу Бузову к пропаганде ПДД Вице-премьер Правительства РФ Максим Акимов выступил с предложением подключить к пропаганде безопасности на дорогах известную певицу и шоу-вумен Ольгу Бузову.

Происшествия Двое полицейских из Анапы арестованы по делу о принуждении к сексу Анапский городской суд санкционировал двухмесячный арест двух сотрудников патрульно-постовой службы местного ОВД за то, что они – по версии следствия – давлением заставили заняться с ними сексом 17-летнюю волейболистку на пляже в поселке Витязево.

Общество В Перу нашли крупнейшее захоронение принесенных в жертву детей Ученые обнаружили останки детей в возрасте от 4 до 14 лет, которых в доколумбову эпоху принесли в жертву богам.

Кино Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда» Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.

Политика Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Происшествия Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.

Армия и оружие Болтон обвинил Китай в краже технологий американского истребителя F-35 Китай, по сути, украл технологии американского бомбардировщика F-35 для своего истребителя пятого поколения, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Политика Коммунисты надеются на дивиденды от Навального Коммунисты раскритиковали действия власти в ходе кампании.

Энергетика Чистая прибыль ЛУКОЙЛа за первое полугодие выросла на 19,6% Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии 2019 года составила 330,48 млрд руб. против 276,38 млрд руб. годом ранее, продемонстрировав рост на 19,6%. Об этом говорится в отчете компании за указанный период, опубликованном на ее сайте.

Происшествия В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.

Футбол Уткин: «За Алексея Миранчука предложены мегаденьги» Известный футбольный обозреватель Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что лидеры столичного "Локомотива" братья Миранчуки могут сменить прописку и отправиться в северную столицу.

Политика На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора» На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.

Политика Гройсман записал прощальное видеообращение Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Происшествия Появилось видео с места обрушения стены здания в Новосибирске Появилось видео обрушения стены одноэтажного здания в Новосибирске во время реконструкции.

Шоу-бизнес Фото Ирины Безруковой с красавцем-мужчиной расстроило поклонников Ирина Безрукова опубликовала свежий снимок, где позирует вдвоем с ярким красивым мужчиной лет 35-ти.

Технологии Apple извинилась за прослушку запросов пользователей в Siri В конце июля The Guardian рассказала о том, что Apple для прослушки запросов к Siri в рамках программы по улучшению голосового помощника привлекла сторонние компании.