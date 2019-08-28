Общество

ИзвестияИзвестия«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси

Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности. Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.
Читать в источнике
Комментировать29
с чего всё началось

«Вертолеты России» рассказали, сколько будет стоить полет на аэротакси

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется в примерно 3 тысячи рублей, сообщил РИА Новости гендиректор компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.
РИА Новости10:24

Подробнее о событии

Стоимость полета на аэротакси в Москве составит около 3 тыс. рублей

Коммерсантъ13:34

Эксперты назвали запуск аэротакси экспериментом, у которого есть будущее

ТАСС14:54

Услугу аэротакси между Москвой и аэропортами могут запустить после тестов сервиса в 2020 г

Агентство Москва09:33

Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве составит около 2700 рублей

РЖД-Партнер10:16

«Вертолеты России» договорились о создании в Москве системы аэротакси

Ведомости09:10

«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» подписали соглашение о создании системы аэротакси

Дождь09:09

В «Вертолетах России» назвали цены на аэротакси в Москве

РБК12:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 17:26, Ашберн
Авто

Bentley Bentayga защитили от выстрелов и гранат

AutoNews 12:14
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия

СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
РБК 15:43
Политика

Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК 17:13
Армия и оружие

12 боевых самолетов приземлились на автомагистраль в Татарстане

Московский Комсомолец 10:33
Общество

Источник «Коммерсанта» опроверг запрет московским школам проводить линейки 2 сентября

Источник газеты, объяснил снятие публикации "некорректным цитированием".В департаменте образования "Коммерсанту" подтвердили, что 1 сентября День знаний в Москве отметят в рамках московского международного форума "Город образования" на ВДНХ.На вопрос о том, направлял ли департамент в столичные школы рекомендацию не проводить линеек 2 сентября, изданию не ответили.
Интерфакс 15:07
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой вызвали скорую помощь на «Новой волне»

7Дней.ру 10:00
Шоу-бизнес

Правительство может подключить Ольгу Бузову к пропаганде ПДД

Вице-премьер Правительства РФ Максим Акимов выступил с предложением подключить к пропаганде безопасности на дорогах известную певицу и шоу-вумен Ольгу Бузову.
УтроNews 10:05
Происшествия

Двое полицейских из Анапы арестованы по делу о принуждении к сексу

Анапский городской суд санкционировал двухмесячный арест двух сотрудников патрульно-постовой службы местного ОВД за то, что они – по версии следствия – давлением заставили заняться с ними сексом 17-летнюю волейболистку на пляже в поселке Витязево.
Газета.Ru 16:22
Общество

В Перу нашли крупнейшее захоронение принесенных в жертву детей

Ученые обнаружили останки детей в возрасте от 4 до 14 лет, которых в доколумбову эпоху принесли в жертву богам.
Интерфакс 07:10
Кино

Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»

Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31
Политика

Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 15:20
Происшествия

Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском

В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.
РБК 11:52
Армия и оружие

Болтон обвинил Китай в краже технологий американского истребителя F-35

Китай, по сути, украл технологии американского бомбардировщика F-35 для своего истребителя пятого поколения, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Парламентская газета 09:21
Футбол

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Армия и оружие

Появилось видео «плоского штопора» Су-57

В Сети появилось видео исполнения истребителем Су-57 фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Взгляд.ру 01:29
Политика

Коммунисты надеются на дивиденды от Навального

Коммунисты раскритиковали действия власти в ходе кампании.
Независимая газета 26 августа в 12:26
Общество

17-летняя Билли Айлиш прилетела в Петербург на своём самолёте

78.ru 04:45
Энергетика

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа за первое полугодие выросла на 19,6%

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии 2019 года составила 330,48 млрд руб. против 276,38 млрд руб. годом ранее, продемонстрировав рост на 19,6%. Об этом говорится в отчете компании за указанный период, опубликованном на ее сайте.
РБК 11:24
Происшествия

В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля

Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.
Коммерсантъ 10:42
Музыка

Шуфутинский напомнил россиянам о приближении третьего сентября

Экспресс газета 13:11
Футбол

Уткин: «За Алексея Миранчука предложены мегаденьги»

Известный футбольный обозреватель Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что лидеры столичного "Локомотива" братья Миранчуки могут сменить прописку и отправиться в северную столицу.
Sport.ru 16:15
Политика

На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»

На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.
Российская газета 16:55
Политика

Гройсман записал прощальное видеообращение

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Происшествия

Появилось видео с места обрушения стены здания в Новосибирске

Появилось видео обрушения стены одноэтажного здания в Новосибирске во время реконструкции.
ТАСС 02:37
Шоу-бизнес

Фото Ирины Безруковой с красавцем-мужчиной расстроило поклонников

Ирина Безрукова опубликовала свежий снимок, где позирует вдвоем с ярким красивым мужчиной лет 35-ти.
7Дней.ру 15:00
Происшествия

Неизвестные ворвались в Театр.doc и сорвали спектакль о геях

Интерфакс 15:19
Технологии

Apple извинилась за прослушку запросов пользователей в Siri

В конце июля The Guardian рассказала о том, что Apple для прослушки запросов к Siri в рамках программы по улучшению голосового помощника привлекла сторонние компании.
Forbes 12:36
Политика

В Казани отказались праздновать освобождение Руси от ордынского ига

Госсовет республики даст отрицательное заключение на проект федерального закона, поскольку, как полагают в Казани, инициатива администрации Калужской области вызовет разобщение русских и татар и приведет к негативным «общественно-политическим последствиям».
Гражданские силы.ру вчера в 05:29
Как работают Яндекс.Новости?
Международный авиационно-космический салон - 2019 (МАКС)Больше новостей по теме
Главное