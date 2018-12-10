Армия и оружие
Начальник морской авиации ВМФ РФ генерал-майор Игорь Кожин рассказал о развитии морской авиации. По его словам, этот процесс будет происходить в три этапа.
Российская газетавчера в 20:44
Оценить
Будут созданы поисково-спасательные вертолеты амфибийного класса дальней зоны, в том числе для действий в условиях Арктики и шельфов Арктических морей.
— Игорь Кожин, российский военачальникТАСС вчера в 17:02
с чего всё началось
В наступившем учебном году перед морской авиацией ВМФ стоят масштабные задачи. Об обновлении и модернизации лётного парка, совершенствовании инфраструктуры и перспективах развития в целом «Красной звезде» рассказывает начальник морской авиации ВМФ Герой России генерал-майор Игорь КОЖИН.Красная звездавчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
В СВВАУЛе летчиков начнут учить метать тяжелые фугасы с вертолетов
Маленькая Сызрань08 декабря в 04:35
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 02:04, Ашберн
Армия и оружие
Сирийская система ПВО отразила авиаудар вблизи аэропорта Дамаска
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Первый запуск спутника на ракете «Тополь» может состояться в 2022 году
Первый запуск спутника на ракете "Тополь" в случае возобновления программы "Старт-1" может состояться в 2022 году, сообщил в понедельник генконструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Солдаты ВСУ избивают и грабят торгующих на рынке в Станице женщин
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
В США признали российский флот непригодным для сражений в океане
ВМФ РФ, как утверждает издание, оптимизирован для приморских миссий по поддержке наземных операций на окраинах России, в то время как американский и китайский флот — «синей воды» — способен действовать в Мировом океане.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
В ЦВО сформированы 16 подразделений военной полиции
Шестнадцать войсковых подразделений военной полиции сформированы на территории Центрального военного округа (ЦВО), в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также в Республике Таджикистан.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
В США обвинили Россию во лжи про «Пересвет»
Наблюдая «пропагандистские» новости и ролики про российское лазерное оружие, стоит обратить внимание на «две вещи» — Россия «лжет о новой технологии все время» и «ни разу не показала ее в действии», пишет We Are The Mighty.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
США проиграли России гонку за гиперзвуковое оружие
После анонса передовых военных разработок ОПК РФ штатовские генералы отчетливо осознали своё отставание от армии РФ, особенно, что касается гиперзвукового оружия.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
Daily Mail: ИГ спланировало химическую атаку в метро Лондона
Боевики "Исламского государства" спланировали атаку в лондонском метрополитене с применением отравляющих веществ.
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие
В Иране представили уникальный беспилотник
Новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был представлен в Иране, 9 декабря сообщает Информационное агентство Исламской Республики.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие
Новый мотострелковый полк провел первые учения в Ростовской области
Реальные и виртуальные учения провел новый мотострелковый полк, созданный в 150-й мотострелковой дивизии Южного Военного округа, 9 декабря сообщает Рен ТВ.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
США решили модернизировать термоядерные боеголовки
Власти США намерены обновить термоядерные боеголовки W78 для межконтинентальных баллистических ракет.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие
Китай продолжает патрулирование в Аденском заливе
На борту флотилии имеются также 3 вертолета. Напомним, китайские военно-морские силы несут боевое дежурство в Аденском заливе с 2008 года.
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие
ВМС Ирана анонсировали широкомасштабные учения в Индийском океане
Военно-морские силы Ирана в ближайший месяц проведут широкомасштабные учения в Индийском океане, заявил заместитель командующего иранскими ВМС контр-адмирал Али Кавиани.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие
Белоруссия начала «жечь» самолёты НАТО комплексами РЭБ
Как стало известно накануне днём, Белоруссия не стала дожидаться размещения у своих западных границ американских военных самолётов и терпеть полёты НАТО, и разместила не далеко от польской границы комплексы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронного подавления Р-934УМ2 «Синица».
Обновлено вчера в 20:14
Армия и оружие
Водолазы Северного флота начали масштабные подводные тренировки: видео
Водолазы отработали спуски, чтобы оказать помощь условно аварийной подводной лодке. Комплексная тренировка займет несколько дней.
Обновлено вчера в 21:05