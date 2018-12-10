Армия и оружие

В ВМФ России рассказали о перевооружении морской авиации
Российская газета
вчера в 20:44

Начальник морской авиации ВМФ РФ генерал-майор Игорь Кожин рассказал о развитии морской авиации. По его словам, этот процесс будет происходить в три этапа.
Российская газетавчера в 20:44
Игорь Кожин
Будут созданы поисково-спасательные вертолеты амфибийного класса дальней зоны, в том числе для действий в условиях Арктики и шельфов Арктических морей.
— Игорь Кожин, российский военачальникТАСС вчера в 17:02
с чего всё началось

По пути обновления

В наступившем учебном году перед морской авиацией ВМФ стоят масштабные задачи. Об обновлении и модернизации лётного парка, совершенствовании инфраструктуры и перспективах развития в целом «Красной звезде» рассказывает начальник морской авиации ВМФ Герой России генерал-майор Игорь КОЖИН.
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Российский военачальник, командующий авиацией ВМФ, генерал-майор, заслуженный военный лётчик Российской Федерации, военный лётчик-снайпер, Герой Российской Федерации.
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