В наступившем учебном году перед морской авиацией ВМФ стоят масштабные задачи. Об обновлении и модернизации лётного парка, совершенствовании инфраструктуры и перспективах развития в целом «Красной звезде» рассказывает начальник морской авиации ВМФ Герой России генерал-майор Игорь КОЖИН.

с чего всё началось

Будут созданы поисково-спасательные вертолеты амфибийного класса дальней зоны, в том числе для действий в условиях Арктики и шельфов Арктических морей.

Поисково-спасательные вертолеты-амфибии будут созданы для ВМФ России в 2031-2050 годах, сообщил в понедельник в интервью газете Вооруженных сил России "Красная Звезда" начальник морской авиации ВМФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин.

Вертолеты-амфибии для ВМФ создадут после 2031 года

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