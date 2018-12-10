Армия и оружие
Поисково-спасательные вертолеты-амфибии будут созданы для ВМФ России в 2031-2050 годах, сообщил в понедельник в интервью газете Вооруженных сил России "Красная Звезда" начальник морской авиации ВМФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин.
РИА Новостивчера в 17:26
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Будут созданы поисково-спасательные вертолеты амфибийного класса дальней зоны, в том числе для действий в условиях Арктики и шельфов Арктических морей.
— Игорь Кожин, российский военачальникТАСС вчера в 17:02
с чего всё началось
В наступившем учебном году перед морской авиацией ВМФ стоят масштабные задачи. Об обновлении и модернизации лётного парка, совершенствовании инфраструктуры и перспективах развития в целом «Красной звезде» рассказывает начальник морской авиации ВМФ Герой России генерал-майор Игорь КОЖИН.Красная звездавчера в 17:02
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