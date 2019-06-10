Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-ЙоркеГазета.Ru 14:17
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press. Крушение произошло ориентировочно на пересечении 51-ой улицы и Седьмой авеню на Манхэттене.
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Баскетбол
Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА
Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.
Обновлено в 15:21
Общество
Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание
Обновлено в 12:21
Общество
Липецкого школьника удалили с ЕГЭ по обществознанию
В этот понедельник, 10 июня, в Липецке и области выпускники сдавали ЕГЭ по обществознанию. На экзамен пришли более 2,5 тыс. человек.
Обновлено в 11:27
Общество
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Музыка
Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля
В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено вчера в 04:10
Транспорт
Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города
Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Происшествия
На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных
На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено в 15:34
Происшествия
Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице
Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".
Обновлено в 17:44
Происшествия
Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима
Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Кардашьян впервые показала новорождённого сына
Американская фотомодель и телеведущая Ким Кардашьян впервые показала новорождённого сына, которого выносила суррогатная мать.
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес
Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье
Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
Общество
У должников по алиментам взыщут имущество, оформленное на других
Как отмечается в пояснительных материалах к проекту, сейчас многие должники, чтобы не платить, просто не оформляют объекты в личную собственность и не открывают на свое имя банковские счета.
Обновлено в 13:23
Игры
Ubisoft анонсировала красочное приключение Gods & Monsters
Свою презентацию в рамках Е3 2019 компания Ubisoft завершила ярким анонсом приключенческой игры Gods & Monsters.
Обновлено в 17:53
Происшествия
Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»
Обновлено в 08:39
Авто
В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа
Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Политика
Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса не существует
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире ICTV заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду Донбасса.
Обновлено в 16:39
Футбол
СПАЛ продлил контракт с главным тренером Семпличи
Главный тренер клуба СПАЛ Леонардо Семпличи продлил контракт, сообщает официальный сайт команды серии А. Новое соглашение действует до 2021 года.
Обновлено в 17:00
Авто
Первый электромобиль Mazda появится в 2020 году
Как сообщил глава фирмы Акира Марумото (Akira Marumoto), первый электромобиль Mazda выйдет в 2020 году.
Обновлено в 17:32
Спорт
Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА
Обновлено в 13:07
Общество
Маленькие хитрости для маленькой квартиры
Дизайн стен Специалисты советуют при ремонте отдавать предпочтение светлым оттенкам, если речь идёт об оформлении небольшой квартиры.
Обновлено в 09:25
Культура
Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца
Обновлено в 16:17
Происшествия
У здания Генпрокуратуры возобновились пикеты в поддержку Голунова
В центре Москвы вечером в понедельник возобновились пикеты в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по делу о нархотиках.
Обновлено в 13:54
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Обновлено в 09:59
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Общество
Семья Осиповой сомневается в идее экс-супруга разделить опеку над детьми
Семья россиянки Богданы Осиповой, осужденной в США на семь лет тюрьмы за вывоз в Россию собственного ребенка, сомневается в искренности предложения экс-супруга разделить опеку над совместными детьми, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении адвоката Ивана Кузнецова, представляющего интересы родственников Осиповой в России.
Обновлено в 17:44
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28