Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-ЙоркеГазета.Ru 14:17

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press. Крушение произошло ориентировочно на пересечении 51-ой улицы и Седьмой авеню на Манхэттене.
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Падение вертолета на небоскреб в Нью-Йорке попало на видео

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Жесткая посадка вертолета на Манхэттене произошла в закрытой для полетов зоне

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В Нью-Йорке вертолет врезался в здание

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Авиавласти США отрицают версию теракта в крушении вертолёта на Манхэттене

Говорит Москва15:51
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Происшествия

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Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА

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В этот понедельник, 10 июня, в Липецке и области выпускники сдавали ЕГЭ по обществознанию. На экзамен пришли более 2,5 тыс. человек.
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Общество

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Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
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Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля

В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
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Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
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Обновлено в 15:34
Происшествия

Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице

Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".
Обновлено в 17:44
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Российский мотоблогер Болт насмерть разбился в Подмосковье

Обновлено в 18:13
Происшествия

Суд освободил по УДО правозащитника Титиева

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Кардашьян впервые показала новорождённого сына

Американская фотомодель и телеведущая Ким Кардашьян впервые показала новорождённого сына, которого выносила суррогатная мать.
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Шоу-бизнес

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Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
Общество

У должников по алиментам взыщут имущество, оформленное на других

Как отмечается в пояснительных материалах к проекту, сейчас многие должники, чтобы не платить, просто не оформляют объекты в личную собственность и не открывают на свое имя банковские счета.
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Свою презентацию в рамках Е3 2019 компания Ubisoft завершила ярким анонсом приключенческой игры Gods & Monsters.
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Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»

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В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа

Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
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Политика

Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса не существует

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире ICTV заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду Донбасса.
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СПАЛ продлил контракт с главным тренером Семпличи

Главный тренер клуба СПАЛ Леонардо Семпличи продлил контракт, сообщает официальный сайт команды серии А. Новое соглашение действует до 2021 года.
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Авто

Первый электромобиль Mazda появится в 2020 году

Как сообщил глава фирмы Акира Марумото (Akira Marumoto), первый электромобиль Mazda выйдет в 2020 году.
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Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА

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Общество

Маленькие хитрости для маленькой квартиры

Дизайн стен Специалисты советуют при ремонте отдавать предпочтение светлым оттенкам, если речь идёт об оформлении небольшой квартиры.
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Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца

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У здания Генпрокуратуры возобновились пикеты в поддержку Голунова

В центре Москвы вечером в понедельник возобновились пикеты в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по делу о нархотиках.
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Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
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Общество

Семья Осиповой сомневается в идее экс-супруга разделить опеку над детьми

Семья россиянки Богданы Осиповой, осужденной в США на семь лет тюрьмы за вывоз в Россию собственного ребенка, сомневается в искренности предложения экс-супруга разделить опеку над совместными детьми, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении адвоката Ивана Кузнецова, представляющего интересы родственников Осиповой в России.
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Армия и оружие

Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
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