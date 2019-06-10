Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-ЙоркеГазета.Ru 14:17

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press. Крушение произошло ориентировочно на пересечении 51-ой улицы и Седьмой авеню на Манхэттене.
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Немецкая автомобилестроительная компания Volkswagen запустила в Китае продажи кроссовера T-Cross в версии R-Line.
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