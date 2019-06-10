Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-ЙоркеГазета.Ru 14:17

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press. Крушение произошло ориентировочно на пересечении 51-ой улицы и Седьмой авеню на Манхэттене.
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Инцидент с жесткой посадкой вертолета в Нью-Йорке произошел в закрытом для полетов районе

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Падение вертолета на небоскреб в Нью-Йорке попало на видео

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В Нью-Йорке вертолёт врезался в небоскрёб

RT на русском16:18

В Нью-Йорке вертолет врезался в здание

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Пожарные показали фото обломков упавшего на здание в Нью-Йорке вертолета

РБК18:41

Жесткая посадка вертолета на Манхэттене произошла в закрытой для полетов зоне

Интерфакс16:10

Авиавласти США отрицают версию теракта в крушении вертолёта на Манхэттене

Говорит Москва15:51
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:45, Ашберн
Футбол

Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020

Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020.
Обновлено в 17:29
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено в 13:48
Происшествия

На свободу в День полиции: Мамаев может выйти из колонии 10 ноября

По словам Ивана Мельникова, выглядел Павел Мамаев бодро. Предстоящая отправка в колонию футболиста не беспокоит — скорее, он ее уже ждет.
Обновлено в 17:01
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Культура

Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца

Обновлено в 16:17
Политика

РФ призвала СБ ООН установить тотальный контроль за Косово

Ранее президент непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что процесс урегулирования взаимоотношений с Сербией на данный момент переживает кризис, и выразил надежду, что Приштине удастся договориться с Белградом до конца нынешнего года, писал News.ru.
Обновлено в 14:10
Происшествия

«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова

Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

Экс‐главу Коми Гайзера приговорили к 11 годам колонии

Обновлено в 06:19
Экономика

Голикова заявила о снижении числа бедных россиян

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек за 2018 год.
Обновлено в 00:29
Транспорт

Перевозчики бросают вызов властям - фуры без номеров становятся нормой в ЕАО

Работа рамки весогабаритного контроля в Биробиджане все больше свидетельствует, что недобросовестные грузоперевозчики фактически бросили вызов властям и ГИБДД, продолжая нещадно эксплуатировать дороги области и мосты, при этом сознательно идя на нарушение правил провоза грузов.
Обновлено в 20:35
Происшествия

В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты

На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.
Обновлено в 21:18
Армия и оружие

Источник сообщил о планах закупки почти ста вертолетов Ми-28НМ

Обновлено в 20:06
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Происшествия

Зеленский отреагировал на пожар в психбольнице Одессы

Ранее сообщалось, что в Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено в 20:56
Происшествия

Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье

Обновлено в 21:19
Шоу-бизнес

У Бари Алибасова появились осложнения

Обновлено в 09:54
Здоровье

Пляж в Вологде не открыли вовремя из-за нарушений

Планировалось, что зону отдыха официально откроют сегодня, но специалисты нашли ряд нарушений.
Обновлено в 18:44
Общество

Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома

Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
Здоровье

Решить проблемы можно несколькими кликами

Благодаря усовершенствованному интерфейсу и новому функционалу горожанин, зарегистрированный на портале, может одним кликом получить все необходимые электронные услуги.
Обновлено в 09:13
Спорт

Выступающий за Россию олимпийский чемпион может вернуться в США

Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд, выступающий за сборную России, может вернуться в США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:45
Баскетбол

Баскетболистов «Химок» обокрали во время матча с ЦСКА

Баскетболистов «Химок» обокрали прямо во время третьего матча финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ с ЦСКА, пишет 10 июня «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 17:05
Происшествия

Мотоциклист погиб в аварии с внедорожником в Чите

Обновлено в 20:28
Политика

Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США

Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.
Обновлено в 12:45
Политика

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено в 21:39
Политика

Замгоссекретаря США встретится с послом РФ

Замгоссекретаря Соединённых Штатов Америки по политическим вопросам Дэвид Хейл встретится 11 июня с послом РФ Анатолием Антоновым, говорится в ежедневном расписании встреч госдепа.
Обновлено в 21:24
Футбол

Винисиус при выборе между Роналду и Месси назвал другого футболиста

В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за первую команду мадридцев 31 матч. На счету футболиста 3 забитых мяча и 12 результативных передач.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео

Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В шведском Мальмё неизвестный угрожал взорвать вокзал

В Швеции был задержан мужчина, который угрожал устроить взрыв на центральном вокзале Мальмё, передает ТАСС.
Обновлено в 18:20
Общество

Правила выезда детей за рубеж изменятся

Погранслужба ФСБ России предупредила об изменении в правилах выезда детей за рубеж, вступающем в силу с 12 июня.
Обновлено в 13:03
Политика

Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия

По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 16:00
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