Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-ЙоркеГазета.Ru 14:17
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press. Крушение произошло ориентировочно на пересечении 51-ой улицы и Седьмой авеню на Манхэттене.
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Происшествия
В Хабаровском крае машинист угнал тепловоз и крал топливо
Хабаровский краевой суд признал машиниста виновным в угоне тепловоза и сливе из него 500 литров топлива, ему назначено 3,5 года лишения свободы условно, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 21:53
Политика
Путину доложили о деле журналиста Голунова
Владимиру Путину доложили о деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова, в отношении которого возбуждено дело о производстве и сбыте наркотиков, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:44
Здоровье
В Кузбассе назначен советник губернатора по здравоохранению
Заслуженный врач РФ Леонид Барбараш стал внештатным советником губернатора Кузбасса по здравоохранению.
Обновлено в 08:16
Политика
Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия
По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 16:00
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима
Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено в 13:20
Авто
Mercedes-Benz опубликовал цены на новый GLS 450
В апреле 2019 года на нью-йоркском автосалоне дебютировал обновленный Mercedes-Benz GLS 450, который получил новую моторную гамму, трансмиссии, высокотехнологичное оснащение, а также новый дизайн.
Обновлено в 15:23
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Общество
Производитель ракет-носителей «Ангара» сорвал сроки их изготовления
Омский филиал Космического центра Хруничева ПО «Полет» задерживает сроки производства третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства «Ангара» от трех месяцев до года, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на приказ, подписанный руководителем филиала — директором ПО «Полет» Виктором Шулико.
Обновлено в 22:33
Армия и оружие
Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
Турецкие пилоты, обучавшиеся на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Пентагона.
Обновлено в 18:54
Общество
Египет потребовал у Британии возвращения бюста Тутанхамона
В МИД Египта потребовали от Британии возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона.
Обновлено в 22:08
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Обновлено в 09:59
Экономика
Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных
В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 02:21
Общество
Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня
Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Политика
Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США
Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.
Обновлено в 12:45
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Футбол
Курортный Артем: Дзюба может войти в тройку лучших бомбардиров
Артем Дзюба оформил покер, Федор Смолов — дубль.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Пассажирка открыла аварийный выход лайнера, перепутав его с туалетом
Одна из пассажирок, пытаясь найти туалет, открыла в самолете аварийный выход.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 10-летием
Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Ксении Бородиной Маруся.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Многотонная фура улетела с моста в Приморье
Большегруз слетел сегодня, 11 июня, с моста около села Курское в 400 км от Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на соцсети.
Обновлено в 21:40
Происшествия
В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты
На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.
Обновлено в 21:18
Общество
Главы регионов ДФО вошли в число самых богатых губернаторов
В десятку богатых глав регионов вошли еще два представителя ДФО: губернатор Амурской области Василий Орлов, заработавший за год 31,5 млн рублей, а также глава Приморья Олег Кожемяко, доход которого превысил 22 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:24
Общество
Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома
Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
Транспорт
Депутаты посоветовали правительству сохранить нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч
В апреле 2019 года ГИБДД предложила ввести штраф в размере 1,5 тысячи рублей за превышение скорости на 10–20 км/ч, 3 тысячи рублей — за превышение на 20–40 км/ч.
Обновлено в 22:55
Культура
Картину да Винчи «Спаситель мира» держит на яхте саудовский принц
Картина «Спаситель мира», написанная Леонардо да Винчи, находится на яхте Serene наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, сообщает Artnet.
Обновлено в 21:06
Происшествия
Слатинов: «Кремль начинает осознавать, что силовая машина в известной степени выходит из-под контроля»
Голунов подробно описывает, как контроль над ритуальным рынком постепенно переходил от людей, близких к криминальным структурам, к людям, связанным с государством.
Обновлено вчера в 08:26