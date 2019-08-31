Происшествия
REGNUMВертолет упал в реку в Подмосковье
Небольшой вертолет, который рухнул в реку Клязьма, затонул в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах. ЧП произошло в субботу, 31 августа, в Долгопрудном.
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Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 30 августа в 12:54
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 30 августа в 10:54
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика
Зеленский анонсировал «громкую историю» про партию Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» предсказал «очень громкую историю» по поводу финансирования партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», руководителем которой является бизнесмен Виктор Медведчук.
РБК 00:09
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 30 августа в 03:51
Политика
Польша обвинила Россию в несоответствии «исторической правде»
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью изданию Radio Maryja рассказал о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 21:24
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета вчера в 17:46
Происшествия
Тело скончавшейся в Турции девочки отправили в Россию
Тело скончавшейся после инцидента в бассейне турецкого отеля российской девочки отправили регулярным рейсом из Антальи в Санкт-Петербург.
RT на русском вчера в 23:41
Политика
Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru вчера в 10:17
Политика
Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.
Известия вчера в 14:45
Армия и оружие
США засекли маневры российского военного спутника
Российский военный космический аппарат "Космос-2521", неофициально прозванный спутником-инспектором, с начала 2019 года выполнил несколько новых маневров.
ТАСС 30 августа в 20:42
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Происшествия
Пострадавшую при аварии самолета в Подмосковье девочку прооперировали
Девочка, пострадавшая во время жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, перенесла трехчасовую операцию, сообщил представитель Клинской городской больницы в эфире телеканала «Россия 24».
Ридус вчера в 14:41
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости вчера в 19:42
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Происшествия
Пассажир упал на рельсы на серой ветке московского метро
Газета.Ru вчера в 09:52
Политика
На Украине потребовали переименовать модернизированный в России Ан-124
Недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что к концу года конструкторское бюро «Ильюшин» представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.
Профиль 30 августа в 08:56
Происшествия
Более 20 человек пострадали во время концерта в Германии
Российская газета вчера в 19:50
Происшествия
15 лет назад группа террористов захватила школу в Беслане
Эхо Москвы вчера в 23:24
Теннис
Рублев вышел в четвертый круг US Open
Спорт-Экспресс вчера в 22:54
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 30 августа в 13:04
Политика
Дуда рассказал, как Гитлер и Сталин договорились «уничтожить» Польшу
Дуда заявил, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин в пакте Молотова-Риббентропа договорились об "уничтожении" Польши, а Красная армия в сентябре 1939 года, якобы будучи главным союзником Германии, вошла в Польшу.
РИА Новости вчера в 21:53
Политика
Зеленский рассказал о запланированной встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его третья по счету беседа с Владимиром Путиным состоится уже при личной встрече.
БИЗНЕС Online вчера в 15:00
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Политика
В Донецке открыли памятник Захарченко в годовщину его гибели
В Донецке открыли памятник лидеру Донбасса Александру Захарченко. 31 августа 2018 года погиб в результате взрыва в столице ДНР.
Крым 24 вчера в 08:33
Политика
Трамп отменил свой визит в Польшу
Южный Федеральный 29 августа в 19:31
Здоровье
18-летняя американка едва не умерла из-за вейпа
18-летняя жительница США Мэдди Нельсон чуть не умерла из-за того, что "курила" вейпы на протяжении трех лет.
РЕН ТВ вчера в 22:09
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала трогательное видео с 2-летним сыном
«Прилетели в холодную Москву!», - подписала ролик Ксения Собчак. На кадрах двухлетний Платон рассказывает, что ему снилось в самолете.
RuNews24.ru вчера в 08:36
Футбол
Трансфер Неймара в «Барселону» сорвался
Ранее News.ru писал, что руководство испанского футбольного клуба «Барселона» сомневается в успешном завершении трансфера форварда Неймара.
News.ru вчера в 11:20
Футбол
Юмтити заменит Лапорта в сборной Франции
Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити будет вызван в сборную Франции вместо Эмерика Лапорта, сообщает пресс-служба местной федерации футбола.
Евро-футбол.ру вчера в 15:08