Небольшой вертолет, который рухнул в реку Клязьма, затонул в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах. ЧП произошло в субботу, 31 августа, в Долгопрудном.

Вертолет упал в реку в Подмосковье

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