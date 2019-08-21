Один человек погиб при падении вертолета в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. "В районе населенного пункта Сойволовская Череповецкого района Вологодской области вертолет задел линию ЛЭП и упал в реку Суду", - сказали в пресс-службе.

с чего всё началось

В МЧС сообщили, что на борту был только пилот. Уточняется, что вертолет задел линию электропередачи и упал в реку.

Вертолет упал в реку под Вологдой

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