Происшествия

Вертолет упал в реку под ВологдойГазета.Ru 13:46

В МЧС сообщили, что на борту был только пилот. Уточняется, что вертолет задел линию электропередачи и упал в реку.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Один человек погиб при падении вертолета в Вологодской области

Один человек погиб при падении вертолета в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. "В районе населенного пункта Сойволовская Череповецкого района Вологодской области вертолет задел линию ЛЭП и упал в реку Суду", - сказали в пресс-службе.
ТАСС11:19

Подробнее о событии

Расследованием крушения вертолета в Вологодской области займется СКР

Московский Комсомолец20:08

При крушении вертолета под Вологдой погиб пилот

Интерфакс12:04

Фото с места падения вертолета в реку под Вологдой

РЕН ТВ10:41

В Вологодской области вертолёт упал в реку

RT на русском11:18

На борту упавшего под Вологдой вертолета был только пилот

РИА Новости13:14

Прерванное после падения вертолета электроснабжение под Вологдой восстановлено

ТАСС14:16

В Вологодской области при падении вертолета в реку погиб пилот

РБК11:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:19, Ашберн
Политика

Путин встретится с главами угледобывающих регионов

Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 08:19
Здоровье

Мышиная лихорадка бушует в регионах России

Страшный и очень коварный вирус сегодня держит в напряжении сразу несколько регионов России.
Обновлено в 16:50
Политика

Джонсон и Меркель выступили против возвращения России в G7

Премьер Великобритании Борис Джонсон поддержал канцлера Германии Ангелу Меркель, выступив против скорого возвращения России в G7.
Обновлено в 14:02
Политика

Путин ответил на вопрос о его планах после 2024 года

В ходе пресс-конференции в Хельсинки Владимира Путина спросили, в какой позиции он видит себя в 2025 году.
Обновлено в 12:52
Общество

Историк рассказал, как родился российский триколор

Государственный флаг России родился на отечественном флоте, а впервые его подняли на корабле "Орел" весной 1669 года после того, как для его пошивки были получены ткани хорошего качества, рассказал РИА Новости кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов.
Обновлено в 20:04
Политика

Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
Обновлено в 16:39
Политика

Экс-президент Казахстана Назарбаев спел о любви к своей стране

Клип Назарбаева был опубликован в Instagram-аккаунте пресс-службы экс-президента.
Обновлено в 13:48
Авто

Volkswagen вывел в продажу недорогой кроссовер Jetta VS5

Компания Volkswagen объявила старт продаж нового недорогого кроссовера Jetta VS5.
Обновлено вчера в 23:01
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Здоровье

В Курской области обнаружили очаг африканской чумы свиней

Поголовье из 2,5 тысяч свиноматок в Беляевском свинокомплексе будет уничтожено В Курской области проводятся мероприятия по недопущению распространения АПЧ, очаг вируса уже обнаружен – сообщает пресс-служба администрации области.
Обновлено в 11:00
Политика

Трамп заявил о планах отменить получение гражданства по рождению в США

Белый дом изучает вопрос об отмене автоматического предоставления гражданства США всем, кто родился на территории страны, даже если их родственники не являются гражданами государства.
Обновлено в 15:00
Футбол

Быстров: «Игра не пошла по сценарию „Краснодара“, карета стала тыквой»

Игра не пошла по сценарию "Краснодара".
Обновлено в 18:59
Политика

Британский телеканал снимет документальный фильм о Владимире Путине

Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:40
Космос

Рогозин: «Рокосмосу» не хватает денег на создание солнечного паруса

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал журналистам, что у возглавляемой им организации на данный момент нет достаточных финансовых средств для того, чтобы создать работающий солнечный парус, который позволил бы космическим аппаратам перемещаться при помощи солнечного ветра.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

Обновлено в 19:21
Происшествия

Создатель Музея русской иконы погиб в Греции

Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено вчера в 22:59
Футбол

Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров

Напомним, после матча с «Ахматом» Семак позволил себе назвать арбитров козлами.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Осуждённый за изнасилование следователь вышел из колонии и напал на женщину на Алтае

В июле 2015 года Сатлаева приговорили к шести годам колонии за серию нападений на одиноких женщин в Горно-Алтайске.
Обновлено в 15:07
Футбол

ПСВ арендовал форварда «Галатасарая» Митроглу

Форвард «Галатасарая» Константинос Митроглу будет выступать за ПСВ на правах аренды в сезоне-2019/20, информирует официальный сайт турецкой команды.
Обновлено в 17:40
Происшествия

У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд

Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие

Израиль поразил несколько военных целей ХАМАС в секторе Газа

Истребители ВВС Израиля в четверг поразили несколько военных целей в лагере движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по израильской территории в среду вечером, сообщила пресс-служба Армия обороны Израиля.
Обновлено в 18:13
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Общество

В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах

В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

В Афганистане погибли двое американских военных

В Афганистане при невыясненных пока обстоятельствах погибли двое военнослужащих США, передает ТАСС официальное заявление НАТО.
Обновлено в 15:30
Общество

Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»

В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Музыка

Spotify завесил небоскреб в Нью-Йорке в поддержку альбома Тейлор Свифт

Тейлор Свифт и стриминговый сервис Spotify запустили кампанию по продвижению предстоящего седьмого альбома певицы "Lover", релиз которого назначен на 23 августа.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

Обновлено в 10:16
Кино

Умерла знаменитая актриса Александра Назарова

Театр имени М.Н. Ермоловой сообщил о смерти актрисы театра и кино Александры Назаровой на 80-м году жизни в Москве.
Обновлено вчера в 14:47
Кино

Вышел трейлер драмы о домогательствах с Шарлиз Терон и Николь Кидман

Обновлено в 14:19
Главное