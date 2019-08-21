Происшествия

Вертолет упал в реку под ВологдойГазета.Ru 13:46

В МЧС сообщили, что на борту был только пилот. Уточняется, что вертолет задел линию электропередачи и упал в реку.
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