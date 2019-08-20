Происшествия

Вертолет с россиянами разбился в ГрецииBFM.ru 10:32

Частный вертолет потерпел крушение в 15:40 мск в море к югу от греческого порта Порос. На борту находились двое россиян и один грек.
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Вертолет с россиянами разбился в Греции

Взгляд.ру10:16

В Греции разбился вертолет, на борту могли быть двое россиян

РИА Новости10:18

У греческого острова Порос разбился частный вертолет

Эхо Москвы10:32

В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

Газета.Ru10:20

У острова Порос упал вертолет с двумя русскими и греком

Вести.Ru10:37

СМИ: в Греции возле острова Порос упал частный вертолет

ТАСС09:47

В рухнувшем у греческого острова Порос вертолете могли быть россияне

РЕН ТВ10:35
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Происшествия

Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

Обновлено в 05:34
Гаджеты

Motorola RAZR с гибким экраном выйдет в Европе уже в декабре 2019

Ожидается, что в Европе смартфон поступит в продажу уже в декабре 2019 или январе 2020 года, а еще до этого начнутся продажи в США.
Обновлено в 03:07
Политика

Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны

На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено вчера в 23:33
Здоровье

Мать двоих детей спасли от инвалидности челябинские врачи

В Челябинской областной клинической больнице провели операцию, которая помогла женщине с двумя детьми оставить в прошлом инвалидность.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой

Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Политика

Песков рассказал о разногласиях Путина и Макрона

Переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона прошли позитивно, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна

В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.
Обновлено в 04:54
Общество

Москва отпразднует День города 7 и 8 сентября

День города торжественно стартует 7 сентября на ВДНХ - в этом году главному выставочному комплексу страны исполняется 80 лет.
Обновлено в 09:52
Футбол

Юрген Клопп рассказал, когда может покинуть «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что наслаждается настоящим и при этом не исключает больших перемен в будущем.
Обновлено в 08:52
Музыка

Назарбаев снялся в клипе на песню собственного сочинения

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снялся в клипе на песню, которую сочинил сам.
Обновлено в 10:40
Экономика

В России собрались изменить правила работы ломбардов

Правительство внесло в Госдуму новую версию закона о работе в России ломбардов: вводятся ограничения по размеру предельного займа, в 10 раз увеличивается минимальная стоимость вещи, которая должна быть продана на торгах, кроме того, ломбарды должны будут перерегистрироваться в ЦБ РФ по новым правилам.
Обновлено в 08:40
Политика

Нетаньяху прокомментировал поступок бросившей каравай жены

Обновлено вчера в 18:39
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Политика

Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено в 10:25
Политика

Рогозин пообещал сделать сверхтяжелую ракету РФ дешевле американской

Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл

Британский музыкант сэр Элтон Джон заступился за принца Гарри и его супругу Меган Маркл.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

Донецк и его пригород попали под миномётный обстрел ВСУ

В тоже время под миномётный огонь ВСУ попал посёлок Старомихайловка на западной окраине Донецка.
Обновлено в 06:13
Политика

Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста

Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Происшествия

СК завершил расследование против ряда участников незаконных акций в Москве

Завершено расследование уголовных дел в отношении четырех участников несанкционированных акций в Москве, а также против блогера Владислава Синицы, разместившего скандальный пост в Twitter.
Обновлено в 10:13
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Происшествия

В Тульской области задержали водителя, сбившего паралимпийцев

Полицейские задержали водителя, сбившего в понедельник вечером в Тульской области трех инвалидов, которые передвигались на колясках, сообщает во вторник управление МВД по региону.
Обновлено в 10:42
Космос

Робот «Федор» полетит в космос с вязаной игрушкой Машей

Обновлено в 07:32
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено 18 августа в 18:35
Политика

Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России

«Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили деятельность в России и сейчас обратно загружают данные в PTS»,— отметил господин Зербо в Twitter.
Обновлено в 09:08
Политика

Профсоюз «Учитель» отказался работать в избиркомах на выборах в Мосгордуму

Профсоюз «Учитель» призвал российских педагогов отказаться от работы в избирательных комиссиях на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 09:58
Политика

Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве

Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено вчера в 06:35
Кино

Вышел первый трейлер «Под водой» с Кристен Стюарт

В Сети появился первый трейлер фильма-катастрофы режиссера Уильяма Юбэнка «Под водой» с Кристен Стюарт и Венсан Кассель в главных ролях.
Обновлено вчера в 12:36
Энергетика

Украина закупила в Колумбии более 300 тыс. тонн угля

Обновлено в 08:23
Игры

«Ведьмак 3: Дикая охота» выйдет на Nintendo Switch в октябре

Студия CD PROJEKT RED в рамках gamescom 2019 объявила дату выхода ролевого экшена «Ведьмак 3: Дикая охота» на Nintendo Switch.
Обновлено вчера в 14:52
Общество

В России рождаемость увеличилась только в двух регионах

В столице рождаемость увеличилась на 5,9%, в Карачаево-Черкесии – 4,7%. Уточняется, что за первое полугодие текущего года рождаемость составила 9,9 на 1 тысячу человек.
Обновлено вчера в 15:37
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