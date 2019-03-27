Происшествия

Вертолет Минобороны Казахстана потерпел крушениеГазета.Ru 11:10

Вертолет Ми-8 министерства обороны Казахстана упал в Кызылординской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минобороны Казахстана. Отмечается, что вертолет упал и полностью сгорел при неизвестных обстоятельствах.
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СМИ: на месте крушения вертолета в Казахстане обнаружили тела трех человек

ТАСС15:29

Президент Казахстана сообщил о гибели экипажа упавшего военного вертолета

РБК13:06

Стало известно, есть ли выжившие в разбившемся вертолете в Казахстане

Газета.Ru12:17

В Казахстане разбился военный вертолет с 13 людьми на борту

Коммерсантъ11:23

Минобороны Казахстана заявило о возможных жертвах при крушении вертолета

РИА Новости11:18

При крушении военного вертолёта в Казахстане погиб экипаж

Говорит Москва15:15

Экипаж разбившегося в Казахстане вертолёта погиб

RT на русском12:15
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:23, Ашберн
Политика

Дума Владивостока выбрала главой города и.о. мэра Олега Гуменюка

Депутаты думы Владивостока в четверг утвердили в должности главы города действующего и.о. мэра Олега Гуменюка, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 20:51
Шоу-бизнес

Джастин Бибер признался, что всё ещё любит Селену Гомес

Фанаты посоветовали Биберу повзрослеть и разобраться, наконец, со своими чувствами.
Обновлено в 04:00
Космос

США попросили Россию отложить пилотируемый запуск к МКС

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС), запланированный на 6 июля, может быть отложен на две недели по просьбе NASA.
Обновлено в 21:09
Наука

Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг

Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено в 10:34
Хоккей

Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ

Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 17:20
Происшествия

Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком

Обновлено в 20:51
Политика

Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп, комментируя развитие ситуации в Венесуэле, заявил, что Россия должна уйти из Боливарианской республики, а для того, чтобы это случилось, в Вашингтоне рассматриваются все варианты.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

Ирина Агибалова похудела на 21 килограмм за 3,5 месяца

Ирина Агибалова сильно похудела и была готова предстать перед публикой в приталенном платье известного дизайнера.
Обновлено в 17:00
Политика

Стало известно, когда Дворкович уехал из России

Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Обновлено в 10:48
Армия и оружие

Видео ночной дозаправки в небе самолетов ЮВО опубликовали СМИ

Обновлено вчера в 22:57
Авто

Hyundai готовит новый кроссовер, который будет дешевле модели Creta

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai готовит новинку для глобального рынка.
Обновлено в 05:16
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено в 20:42
Политика

Соловьев выгнал экспертов из студии за драку

Как сообщает РИА Новости, все началось с того, что эксперт Араик Степанян бросил реплику в адрес гостя программы, журналиста из США Грэга Вайнера.
Обновлено в 02:22
Происшествия

В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,0

Обновлено в 19:06
Культура

YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено в 20:49
Политика

В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit

В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено в 18:38
Происшествия

В Китае женщина родила двойняшек от двух разных отцов

Женщина из китайского города Сямынь родила сыновей-двойняшек.
Обновлено в 04:15
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Метрового варана нашли под Кингисеппом

В лесу под Кингисеппом прохожие нашли песчаного варана. Крупное, длиной в метр, животное лежало в 10 метрах от парковочной площадки.
Обновлено в 05:30
Общество

Школьных учителей научат вести соцсети

Группа в соцсетях, где размещен опрос, называется "Мы учителя". Она создана министерством просвещения для поддержки и помощи педагогам.
Обновлено в 12:39
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Израиль ударил ракетами по Алеппо

Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Общество

Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22
Авто

Ford объявил об уходе с российского рынка легковых автомобилей

Концерн Ford прекратит выпуск легковых автомобилей в России и сосредоточится на рынке легкого коммерческого транспорта, сообщили в СП Ford Sollers.
Обновлено в 08:27
Политика

Путин отодвинул своего охранника от спортсменов

Обновлено в 13:03
Происшествия

В Сиэтле произошла стрельба, есть жертвы

В настоящее время полиция задержала одного подозреваемого. Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате стрельбы в Мичигане.
Обновлено в 21:06
Авто

BMW рассказала о новой BMW 1-Series

По официальным данным, в обычных версиях (не М-ках) 1-Series получит совершенно новую «четверку», но ее характеристики, к великому сожалению, немцы раскрывать не стали (видимо, готовят сюрприз).
Обновлено в 02:34
Происшествия

Защита предложила суду отпустить Абызова под залог в 1 млрд рублей

Защита экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 миллиардов рублей, попросила суд отпустить его под залог в 1 млрд рублей или поместить под домашний арест, передал корреспондент "Интерфакса" из Басманного суда.
Обновлено в 10:46
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