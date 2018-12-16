Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской области
РБК
03:13

Источник агентства в экстренных службах указал, что у вертолета сломалась стойка шасси. В феврале в Томской области в 100 км от города Стрежевой при жесткой посадке загорелся вертолет Ми-8. В результате погибли два члена экипажа, четыре человека пострадали.
РБК03:13

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В результате жёсткой посадки Ми-8 в Томской области пострадали три человека

RT на русском03:21

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Томском

Коммерсантъ03:17

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской области

РБК03:13

Три человека пострадали при жесткой посадке вертолета в Томской области

ТАСС03:11

Вертолет совершил жесткую посадку в Томской области

РИА Томск03:01

Пострадавших при жесткой посадке вертолета под Томском направили в больницу

РИА Новости03:37

Причиной жесткой посадки вертолета в Томской области стала сломанная стойка шасси

Эхо Москвы03:30
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