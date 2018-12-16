Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской области
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской областиРБК03:13
Источник агентства в экстренных службах указал, что у вертолета сломалась стойка шасси. В феврале в Томской области в 100 км от города Стрежевой при жесткой посадке загорелся вертолет Ми-8. В результате погибли два члена экипажа, четыре человека пострадали.
РБК03:13
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