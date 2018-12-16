Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Томском
Коммерсантъ
03:17

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Томском, есть пострадавшие, сообщает информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах.
Коммерсантъ03:17

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СК начал проверку после жёсткой посадки Ми-8 в Томской области

RT на русском04:37

МЧС сообщило о трех пострадавших при жесткой посадке Ми-8 под Томском

Интерфакс03:25

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Томском

Коммерсантъ03:17

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской области

РБК03:13

Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Томской области возросло до пяти человек

ТАСС03:57

Упавший под Томском Ми-8 мог перевозить нефтяников, сообщил источник

РИА Новости04:25

Пять человек пострадали при жёсткой посадке вертолёта в Томской области

Эхо Москвы04:00
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Происшествия

В ДТП с автобусом в Швейцарии пострадали 10 россиян

Обновлено в 04:12
Происшествия

В жилом доме в Вологде произошел взрыв газа

В одной из квартир жилого дома в Вологде произошел взрыв газа.
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Происшествия

В Москве у пенсионера украли часы за 8,5 млн рублей

Из квартиры пенсионера в центре Москвы вынесли несколько швейцарских часов элитных марок.
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Происшествия

В результате пожара в подмосковном общежитии погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в общежитии Научного-испытательного центра ракетно-космической промышленности в городе Пересвете Сергиево-Посадского района Московской области.
Обновлено в 00:32
Происшествия

В Пермском крае возбудили дело после схода с рельсов семи вагонов

Следователи возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов семи вагонов грузового поезда у станции Куеда Пермского края.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Задержан подозреваемый в скупке голосов избирателей в Приморье

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Происшествия

В пятиэтажке на востоке Москвы загорелась квартира

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Происшествия

В Башкирии возросло число жертв смертельного ДТП с двумя младенцами

В ГИБДД Башкирии проинформировали о ДТП с участием двух легковых автомобилей, в котором погибли пять человек, среди которых двое детей.
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Происшествия

На Урале пять человек госпитализировали из-за отравления угарным газом

В результате за ночь скопилось большое количество угарного газа, и все плохо себя почувствовали.
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Происшествия

При крушении медицинского вертолета в Португалии погибли 4 человека

В Португалии на месте крушения медицинского вертолета обнаружены тела четырех человек, находившихся на его борту.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

AFP: полиция в Париже задержала 179 участников манифестаций 15 декабря

Обновлено в 04:59
Происшествия

Под Воронежем оторвавшийся прицеп убил двух человек

В 10.00 на 41 километре трассы Воронеж-Тамбов у грузовика Scania под управлением 49-летнего жителя Пензенской области произошло самопроизвольное отсоединение прицепа.
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Происшествия

В Афинском зоопарке застрелили двух сбежавших ягуаров

Охрана зоопарка Аттики застрелила двух ягуаров, которые смогли выбраться из вольера, сообщила пресс-служба зоопарка.
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Происшествия

В Челябинске арестована школьница, сбившая полицейского на Mercedes

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Происшествия

Сирия: заминированный автомобиль взорвался в городе Африн

Заминированная машина взорвалась в центре сирийского города Африн.
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