Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на КубаниТАСС 12:11

Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
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Вертолет Ми-2 мог упасть под Краснодаром из-за неверного выбора высоты пилотом

ТАСС13:54

Источник заявил, что разбившийся на Кубани вертолет мог быть самодельным

Интерфакс12:33

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2

РБК12:18

В Краснодарском крае вертолет разбился во время сельхозработ

РИА Новости12:01

Вертолет Ми-2 мог упасть под Краснодаром из-за неверного выбора высоты пилотом

Эхо Москвы14:00

Названа возможная причина падения вертолёта Ми-2 на Кубани

RT на русском13:28

Фото с места крушения вертолета Ми-2 на Кубани

РЕН ТВ11:58
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
Экономика

Действие антидемпинговой пошлины на ж/д колеса из Украины временно прекращается

Действие антидемпинговой пошлины в размере 34,22% на стальные цельнокатаные колеса из Украины приостанавливается на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с воскресенья до 1 июня 2020 года.
Обновлено в 17:15
Культура

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис

Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис года по версии журнала Forbes.
Обновлено в 07:42
Политика

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России

Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.
Обновлено в 19:08
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком

В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3

Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.
Обновлено вчера в 03:26
Происшествия

В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус

В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
Обновлено в 08:25
Культура

Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine

Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявил об уходе из компании Booking Machine.
Обновлено в 16:08
Музыка

Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено в 11:10
Фигурное катание

Губанова будет исполнять программу на музыку из фильма «17 мгновений весны»

"Губанова начнет сезон на втором этапе Кубка России", - сообщил Рукавицын по телефону, рассказав также, что короткая программа фигуристки поставлена под песню I'll Take Care Of You в исполнении Бет Харт и Джо Бонамассы, а произвольная – под музыку "Двое в кафе" Микаэла Таривердиева из фильма "17 мгновений весны".
Обновлено в 10:22
Космос

NASA оценило опасность Солнца для Земли

Специалисты NASA рассказали о том, насколько Солнце может быть опасно для Земли.
Обновлено вчера в 08:41
Единоборства

Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу

Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие

В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установки

КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7

Обновлено в 13:39
Футбол

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ

"Краснодар" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:22
Политика

Путин поручил проработать вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию

Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.
Обновлено в 06:53
Авто

LADA Vesta получила долгожданные ограничители дверей

АвтоВАЗ оснастил автомобили LADA Vesta новыми ограничителями дверей в рамках промежуточного обновления.
Обновлено в 10:44
Экономика

Последний зарубежный покупатель SSJ-100 может продать самолеты

Причиной решения мексиканского лоукостера Interjet о возможной отмене полетов на Sukhoi Superjet 100 называется тяжелое финансовое положение компании, обесценившаяся валюта и возросшие цены на топливо.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

Обновлено в 15:02
Политика

Зеленский признался в симпатии к кандидатам на пост премьера Украины

Обновлено в 10:17
Кино

Вышел первый ролик полнометражного фильма по сериалу «Во все тяжкие»

Обновлено в 21:07
Происшествия

В Калужской области убили ветерана войны

Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
Обновлено в 14:39
Кино

Кит Харингтон может сыграть нового супергероя Marvel

Обновлено в 07:49
Здоровье

Более 30 человек отравились в ресторанах Якутска

Обновлено вчера в 23:13
Политика

Трамп не хотел приезжать на саммит G7

По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Хабаровском крае

Иномарка под управлением пьяного водителя перевернулась в Хабаровском крае, погибли пять человек.
Обновлено в 13:57
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено в 15:57
Культура

На фестивале «Таврида — АРТ» установили два рекорда России

На фестивале "Таврида — АРТ" в Крыму были установлены сразу два рекорда России. Мероприятие проходит в бухте Капсель близ Ялты.
Обновлено в 05:36
Политика

Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»

«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.
Обновлено в 11:45
Авто

ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next

В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.
Обновлено вчера в 13:05
Политика

США планируют добиваться реформирования ВТО

Соединенные Штаты планируют добиваться реформирования Всемирной торговой организации, члены которой используют недобросовестные торговые практики.
Обновлено в 15:12
Главное