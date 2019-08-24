Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на КубаниТАСС 12:11

Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
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Вертолет Ми-2 мог упасть под Краснодаром из-за неверного выбора высоты пилотом

Эхо Москвы14:00

Названа возможная причина падения вертолёта Ми-2 на Кубани

RT на русском13:28

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2

РБК12:18

В Краснодарском крае вертолет разбился во время сельхозработ

РИА Новости12:01

Вертолет Ми-2 мог упасть под Краснодаром из-за неверного выбора высоты пилотом

ТАСС13:54

Источник заявил, что разбившийся на Кубани вертолет мог быть самодельным

Интерфакс12:33

Фото с места крушения вертолета Ми-2 на Кубани

РЕН ТВ11:58
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Кино

Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов

Обновлено в 07:57
Происшествия

Пропавший в степях под Астраханью иностранец оказался гражданином ФРГ

Жительница Астрахани подала в полицию заявление об исчезновении гражданина Германии, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального управления МВД РФ в субботу.
Обновлено в 14:33
Здоровье

Специалисты рассказали, о каких болезнях может указывать горечь во рту

Специалисты рассказали о проблемах со здоровьем, о которых указывает регулярная горечь во рту.
Обновлено в 00:37
Музыка

Игорь Крутой открыл конкурс «Новая волна» в Сочи

Обновлено в 14:53
Футбол

«Манчестер Юнайтед» впервые в истории АПЛ проиграл «Кристал Пэлас»

Обновлено в 12:29
Футбол

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

"Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия

На Украине в результате взрыва двух гранат погибли два человека

Два человека погибли в результате взрыва двух гранат в украинском городе Ивано-Франковск.
Обновлено в 13:49
Политика

Саммит G7 официально открылся во французском Биаррице

Саммит стран «Большой семёрки» официально открылся в Биаррице на юге Франции, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 15:11
Происшествия

NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Культура

Пётр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Агент СБУ: сотни заключенных Украины готовятся для диверсий в Донбассе

Ранее в ЛНР заявили о задержании агента СБУ Егора Гетьмана, который оказался в группе по обмену заключенными и так оказался на Донбассе.
Обновлено в 10:41
Футбол

«Ювентус» обыграл «Парму» в первом матче серии А

Единственный мяч на 21-й минуте забил защитник Джорджо Кьеллини. Гол форварда туринцев Криштиану Роналду был отменен при помощи системы VAR.
Обновлено в 14:03
Происшествия

В Калужской области убили ветерана войны

Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
Обновлено в 14:39
Экономика

В России установили новый прожиточный минимум

Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче третьего тура АПЛ

"Ливерпуль" обыграл "Арсенала" со счетом 3:1 в домашнем матче третьего тура Английской премьер-лиги.
Обновлено в 14:22
Политика

Шойгу: Россия не ставит под вопрос миротворчество в Приднестровье

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская сторона не ставила и не собирается ставить под вопрос миротворчество в Приднестровье.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие

Лондон направил эсминец Defender в Ормузский пролив

Эсминец Defender, принадлежащий Военно-морским силам (ВМС) Великобритании, направлен для охраны торговых судов в Ормузский пролив.
Обновлено в 14:28
Футбол

Игорь Симутенков — о поражении от «Уфы»: «Сказалось отсутствие Семака»

Отсутствие Семака сказалось, присутствие тренера на бровке всегда влияет на игру, — сказал Симутенков в эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Обновлено в 11:58
Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel

Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:01
Политика

В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании

В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено в 13:04
Космос

Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Политика

МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана

МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 12:08
Происшествия

В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве

В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии.
Обновлено в 14:22
Политика

На Украине впервые провели огневые испытания космической ракеты-носителя

На Украине 23 августа впервые прошли огневые испытания ступени ракеты-носителя класса "Циклон-4".
Обновлено в 14:36
Политика

В Киеве начался «Марш защитников Украины»

"Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Кино

Умер актер Виталий Логвиновский

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Политика

Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть

Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321

Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 10:26
Происшествия

«Победа» заявила об опоздании недопущенной на рейс пассажирки

В пресс-службе авиакомпании "Победа" сообщили, что пассажирка, не допущенная на рейс в Чебоксары, опоздала на посадку на три минуты.
Обновлено в 12:39
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