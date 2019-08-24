Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на КубаниТАСС 12:11
Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
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Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия
В Mastercard проинформировали об утечке данных 90 тысяч клиентов
Как стало известно, ведомство Бельгии выявило утечку 19 августа. Большинство пострадавших от утечки информации — граждане Германии.
Обновлено в 10:01
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 12:41
Баскетбол
США определились с составом на ЧМ-2019 после травмы у Кузмы
Форвард «Лейкерс» Кайл Кузма не сможет сыграть на чемпионате мира-2019 из-за травмы голеностопа.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.
Обновлено в 08:43
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 07:57
Футбол
Тренер «Зенита»: в матче с «Уфой» сыграли ниже своих способностей
В матче седьмого тура российской премьер-лиги "Зенит" на выезде проиграл "Уфе" со счетом 0:1. Тренер петербуржцев Игорь Симутенков поделился впечатлениями от игры "сине-бело-голубых" в противостоянии с уфимцами.
Обновлено в 12:50
Культура
Михалков рассказал о состоянии после семи операций
Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено вчера в 17:28
Общество
Росгвардейцев захотели лишить анонимности
В июле в Росгвардии заявили о праве своих сотрудников действовать анонимно.
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено в 11:43
Политика
Шойгу рассказал о перспективах российских миротворцев в Приднестровье
Красносельский, в свою очередь, подтвердил, что не видит альтернативы участию российских миротворцев в регионе.
Обновлено в 12:03
Политика
Порошенко объяснил, почему не пришел на День независимости
Обновлено в 12:42
Единоборства
Сергей Ковалев и Энтони Ярд прошли взвешивание перед боем в Челябинске
Челябинский боксер Сергей Ковалев и британец Энтони Ярд прошли официальную процедуру взвешивания. Сергей Ковалев весит 79,2 килограмма.
Обновлено вчера в 14:20
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7
Полиции пришлось четырежды применить водометы против участников акции. В шествии участвуют несколько сотен человек.
Обновлено в 13:39
Политика
Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7
Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 09:18
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался боксировать с россиянами
Украинский боксер Александр Усик отказался от поединка против россиянина Андрея Федосова.
Обновлено в 13:41
Культура
На Троекуровском кладбище состоялись похороны Александры Назаровой
Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 08:20
Здоровье
Онищенко назвал причины ожирения россиян
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал основные причины ожирения у россиян.
Обновлено в 12:57
Культура
Пётр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом
Обновлено в 07:29
Здоровье
В США зафиксировали первую смерть от вейпа
Первый случай летального исхода в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, был зафиксирован в Соединенных Штатах.
Обновлено в 01:09
Политика
Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено вчера в 07:53
Авто
Названы ТОП-3 китайских кроссовера, которые не стыдно хотеть
Под капотом будет стоять либо 1,5-литровый, либо 2,0-литровый турбомотор мощностью от 150 до 200 л.с. В паре с любым из агрегатов будет трудиться «робот» с двумя сцеплениями, как на спортивных Volkswagen типа Golf R. Chery Exeed TX Ещё одна привлекательная модель родом из Китая — это Exeed TX.
Обновлено в 02:29
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено в 13:04
Общество
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Здоровье
Специалисты рассказали, о каких болезнях может указывать горечь во рту
Специалисты рассказали о проблемах со здоровьем, о которых указывает регулярная горечь во рту.
Обновлено в 00:37
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32